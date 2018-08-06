〈房產〉高鐵土地標售由三發及興富發標下住宅地 商用地價格也竄高

交通部鐵道局今 (6) 日標售高鐵桃園、新竹、台中、台南車站特定地區 22 筆土地，今年以來建商在新北市、桃園大舉標地熱度仍在，包括興富發 (2542-TW) 及三發地產 (9946-TW) 等，就分別標下台中及台南等住宅用地；另外商業用地需求也熱絡，新竹就有某科技公司得標土地，溢價率達 3.96%，創高鐵新竹商業區土地標售得標價格新高。

交通部今天的高鐵土地標售案，吸引 17 標封，平均溢價率 3.44%。其中以台南第 4 標，歸仁武東住宅土地最火熱，共有 7 封競標，最後以龔姓自然人以每坪單價 13.3 萬元標下，溢價率 9.15%。

新竹的世興段 51 地號，面積 1846.46 坪，由某科技公司得標，每坪以 97.9 萬元標出，總售溢價率 3.96%，創高鐵新竹商業區土地標售得標價格新高。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，除台南第 4 標外，其餘溢價率都在 4% 以內，且桃園新竹台中雖都各吸引兩標，但是都集中在一個標號，顯示上半年買氣回溫，但各建商仍保守評估土地取得成本，即使地屬精華，但若土地價格偏高，增加後續開發銷售壓力，業者寧可再等一等。

特別的是，三發地產也以晶悅國際飯店的名義，進場標得台南歸仁武東地號 115.117 兩塊地，共計 3152.59 坪，每坪單價 11.7 萬元，和 10.7 萬元。

張旭嵐表示，台南「沙崙智慧綠能科學城」3 月動工，中研院南部院區未來也可望帶動就業人口，還有不少娛樂觀光規畫，包括李安影城、台南會展中心兼小巨蛋等計畫，不乏利多議題，而三發地產因對娛樂相關事業有高敏感度，且早期就插旗台南高鐵一帶，因此次標售動作積極，3 筆土地皆有出手，最後以極低的溢價率，分別為 1.4% 和 1.46% 標得台南第 5 及第 6 標號的 2 塊住宅土地。