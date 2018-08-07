川普稱「美國正在贏得貿易戰」 陸媒：一廂情願

美國總統川普於推特宣稱，對中國商品課重稅，成效顯著，美國正在贏得貿易戰；對此，陸媒《中國日報》發表社論回嗆，指川普的說法是「一廂情願」。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品關稅稅率，自 10% 提高至 25%；8 月 3 日，中國祭出反制措施，宣布對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

8 月 4 日，川普於推特寫道，關稅的作用，比預期好得多，中國的經濟表現遠不如美國，過去 4 個月，中國股市大跌 27%(實際上為近 8 個月跌 27%)，「美國正在贏」。

《中國日報》社論反駁，早在貿易戰開打前，中國股市就有疲弱跡象，但主要原因是政府致力於去槓桿化，並降低企業債所致；川普的說法，太過簡化，只是為了自我滿足。

《中國日報》社論強調，川普認為中國經濟表現不佳，美國正在贏得貿易戰，「這是他一廂情願」，試圖掩飾以貿易政策攻擊中國時，對自身造成的傷害。

《中國日報》社論質疑，川普稱關稅策略成效顯著，但美國商務部數據卻顯示，美國 6 月貿易赤字，較 5 月大增 7.3%。

《中國日報》社論指出，美方似乎低估了中國不受貿易戰威脅的決心。

台北時間週二 (7 日) 下午 4 點 51 分，CNBC 數據顯示，美元兌人民幣跌逾 0.3%，至 6.8285。