美經濟分析局大幅上修儲蓄率 是福還是禍？

美國商務部經濟分析局 (BEA) 上週公布每 5 年一次統計方法修訂後數據，大幅上修國民儲蓄率，美銀美林分析師認為，此數字變化不會對經濟產生太大影響，中產階級財富增長有限，高盛分析師則因此上修 2019 年 GDP 預測與下調失業率預測。

儲蓄率大幅修正

經濟分析局將 2010 年的儲蓄率上修 1.6%，而 2017 年的儲蓄率則從 3.4% 被大幅上修至 6.7%。國民收入的修訂為儲蓄率上調的原因，主要上修的 3 大收入來源為：經營者收入、股息和利息收入與微幅的員工薪資增長。

收入增加為儲蓄率上升主要原因

此外，最新的國稅局收入數據將 2016 年和 2017 年的股息收入，分別增加大約 1130 億美元和 1430 億美元。最後，季度就業和工資統計 (QCEW) 的數據修訂，使工資和薪水增加了 980 億美元，為推升 2017 年儲蓄率的因素之一。

儘管收入數據大幅修正調升，這些統計修訂卻不具太多實質意義，在經濟分析局修訂數據之前和之後，約有高達 50% 的美國人沒有任何儲蓄，因此這些修訂僅代表著有錢人變得更富裕。



美銀美林對修訂看法：



美銀美林的經濟學家週五寫道，較高的儲蓄率，在好的時期，將允許消費者有更多消費的空間，而在壞的時期，將為消費者提供緩衝，以面臨收入減少或失業情況，幫助延長商業週期。

但美銀美林並沒有因為儲蓄率增加而上修核心個人消費支出指數 (PCE)，因該行認為儲蓄並沒有真正增加，而是經濟分析局統計方式的變更。

高盛集團對修訂看法：

不同於美銀美林，高盛因儲蓄率大幅上修，它們對 2018 年下半年與 2019 年的經濟預測進行修正。

高盛的首席經濟學家 Jan Hatzius 在週六的報告指出，他們的模型顯示，若儲蓄率下降，實質個人消費性支出增長率，可能會在之後兩年增長達 0.8%，但由於儲蓄率上升，他們認為消費性支出增長率將下滑，去年為 2.7%，預計明年可能下滑至 2.4%。

高盛一改之前對經濟成長悲觀的看法，認為經濟在 2019 年與 2020 年將持續增長。它們將 2018 年下半年 - 2019 年的 GDP 增長預期上調 0.25%，並下調失業率預期。但對核心 PCE 物價指數預期仍為 2.3%。

高盛上調 GDP 預期，並下修失業率預期

高盛對第 3 季的經濟增長預期仍為 3.3%，但將第 4 季的預期從 2.5% 上調至 3.0%，2019 年的預期則從 1.75% 上調至 2.0%。該行並預測失業率將在 2018 年年底降至 3.5%，而 2020 年底將進一步下滑至 3.0%。

修訂對升息影響：

財經部落格《Zerohedge》指出，這波修訂對美國聯準會來說較為重要，因為修訂而「增加的」儲蓄，將給予聯準會持續升息的理由。高盛預測聯準會將持續每季升息 1 碼的腳步，直到聯邦基金利率升至 3.25%-3.5% 區間。

但美國實質上變有錢的，主要為最富裕的 10% 有錢人，若升息步伐加快，對經濟恐造成風險。