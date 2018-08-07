【大慶證券】盤前分析－美元走強  亞幣趨貶壓抑指數表現



◆盤勢分析

強勁的經濟數據與企業財報，持續支撐美股走揚，昨日美四大指數漲勢延續，S&P 500 指數更創波段新高，美股明顯轉強。惟在經濟面強健同時，聯準會維持升息步調，加上貿易戰的避險心態，推升美元指數來到 95.36，逼近前波高點 95.65 的位置，隨著美元走強，將使亞幣出現外流效應，一旦 95.65 位置被升破，不排除將使亞幣進一步貶值，壓抑亞股表現，須持續觀察留意。

台積電爆發電腦中毒事件，拖累大盤小跌開出，所幸公司迅速消毒，市場給予正面評價，股價盤中跌幅收斂，激勵大盤終場上漲 11 點收在 11024 點，成交量 1167 億。從技術面看，指數雖守住 11000 大關，但收上影線且未站穩 5 日均線，成交量進一步萎縮，顯示在台幣趨貶，以及中美貿易戰加碼之際，市場趨於觀望，衝擊未消前，指數即便轉強空間也不會太大，後續走勢仍以區間整理為主。反觀櫃買指數昨日相對強勢，連兩日上漲已收復 8/2 的帶量黑 K，惟仍未站回季線，短線須留意回檔壓力，後續需補量上攻且站上季線短多格局才可確立。

觀察盤面，蘋概股隨著蘋果即將於 9 月推出新機，有助拉貨動能升溫，昨日包括美律、康控 - KY… 等均走揚，特斯拉供應鏈則受惠公司預計第三季 Model 3 產量提升，拉貨動能有望轉強，個股如貿聯 - KY、健和興等漲幅超過 3%，相關個股展望仍佳，後續均仍有機會續漲。除了以上兩族群外，PCB 進入傳統旺季，加上今年蘋果與車用等相關需求提升，帶動華通、台郡、耀華、瀚宇博… 等全數上揚，9 月蘋果出新機、10 月汽車傳統旺季，推升上游原料 PCB 進入備貨旺季，在下游需求支撐下，PCB 類股可擇優布局。LED 類股昨日也有表現，進入傳統旺季下，國際大廠 CREE 上週五上漲 2.85% 挑戰前波高點，激勵晶電、隆達等股價走升，隨著 Mini LED 題材延燒，加上 8 月起全球相關展覽陸續登場，有助支撐 LED 類股熱度不減。最後生技股漲勢延續，大江昨日大漲 7%，填權息超過 5 成，泰博訂單穩定增長，股價上漲近 5% 創歷史高，其餘像寶齡富錦、科妍、佐登 - KY… 等漲幅也都超過 4%，生技類股在盤勢動盪之際往往有較好表現，也是現階段可留意的方向。

