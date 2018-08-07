

◆盤勢分析

1. 臉書股正與銀行業進行協商，將使用者的財務訊息記錄至 Messenger，股價大漲 4.5%，創 4 月以來最大單日漲幅。根據 FactSet 機構數據顯示，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利高於預期，至上週五為止，第二季企業獲利成長達 24%。週一美股上漲，漲幅介於 0.16 至 0.61％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩及反彈延續。

（2）均線：支撐為月線至半年線，壓力為 11,100 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並挑戰反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、內需、金融、生技、車用。

4.2330 台積電雖已說明電腦病毒感染事件對營收及毛利率影響，但有關「中毒」內幕卻愈傳愈烈。為此，台積昨（6）日在證交所召開重大訊息說明會，由總裁親上火線說明來龍去脈。他強調，所有病毒均已清理完畢，所有生產線也已回復正常，對第三季營收影響將降至 2％以內。換言之，本季營收減損將由原估的約 79 億元，降至 52 億元以下。病毒事件對台積電的 2018 年整體營收影響有限。

5. 金屬機殼廠可成（2474）公布上季度財報，由於受到匯兌收益大幅挹注 6.19 元的激勵，單季 EPS 升至 14.06 元，較第 1 季的 4.75 元顯著提升，累計上半年 EPS 達 18.81 元，毛利率年減 6.5 個百分點，降至 42％。需觀察毛利率年減中大客戶降價的影響程度。

6. 台塑四寶昨（6）日舉行 7 月業績說明會，四家公司 7 月單月營收、累計前七月營收，年增率同步兩位數成長，合計四寶 7 月營收約 1,449.42 億元，單月平均成長達 21.4%；累計前七月營收突破兆元，平均年增逾 19%。留意 1301 台塑對第三季展望保守的影響。

7. 被動元件廠 7 月營運續熱，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、奇力新（2456）、信昌電（6173）等與積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻相關廠商營收均再創新高。另外，華新科自結 7 月每股純益 5.65 元，一個月就賺贏去年全年。被動元件族群近期受籌碼鬆動所影響，若欲介入須待籌碼沉澱後較為適宜。

