【安聯投信】信心回溫 新興股、新興亞吸睛

整體市場延續財報題材，雖有美中貿易摩擦重啟帶來的干擾，但有美股第二季財報表現強勁支撐，加上市場對於貿易雜音的反應相對鈍化，近一周美股全面上漲，仍是市場信心重要指標。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 8 月 1 日，受到市場信心回穩，全球新興市場吸金居冠、新興亞洲位居其次，其他市場流出亦緩和、金額不大 (見表)。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，雖然全球貿易摩擦重啟，不過美國最新公布 7 月就業報告維持穩健，加上企業財報表現亮麗持續提振股市，促使美股四大指數全面收高，抵銷中美貿易摩擦升溫帶來的影響。

林素萍表示，美中貿易摩擦重啟，美國總統川普將預定要對 2000 億美元中國製品提高課徵關稅，中國重砲反擊、威脅要對 6000 億美元美製品課稅，但從市場反應來看，代表市場信心的大型股走揚，貼近內需表現的小型股反而走軟，明顯與前次貿易摩擦升溫的走勢完全相反。

林素萍表示，美股受到幾家科技巨頭財報影響，近一周科技股先跌後漲，美股中又以 Nasdaq 表現相對亮眼、近一周上漲近 1%，其次為反映企業成長的羅素 1000 成長、近一周上漲 0.88%、S&P 500 的 0.80%，顯示市場回穩，注目焦點主要還是在經濟基本面和財報題材。

安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，全球景氣維持擴張態勢，已開發市場或新興市場採購經理人指數 PMI 都在擴張分水嶺 50 之上，惟動能略微放緩。新興市場 PMI 下滑至 51，中東歐非表現相對疲軟，拉美則相對穩健。拉丁美洲經濟驚奇指數翻升至 0 之上，顯示經濟優於預期且動能增加、巴西 7 月季調後的 PMI 扭轉回升至 50.5，重現擴張格局。

莊凱倫表示，印度 7 月 PMI 雖由 6 月 53.1 回落至 52.3，但已連續 12 個月呈現擴張，產出及新訂單增速由 6 月所創半年高位後放緩；另一方面，由於通膨回升，部分新興市場也陸續啟動升息循環。考量到貿易摩擦戰線可能拉長，以及中國經濟成長動能變化，未來發展和變數可能對新興股債匯市帶來的潛在影響仍需留意。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易情勢變化，再度打亂股市步調，盤面上部分短線漲多的族群成為調節重心。不過，受惠於美科技指標等利多消息支撐，加上被動元件等板塊盤中跌勢暫歇，權值股也有一定表現，對於穩定市場信心有一定的幫助。

回到基本面，廖哲宏表示，從 6 月營收以及陸續公布的 7 月營收表現來看，整體科技產業的成長動能仍在，亦未出現反轉訊號。另外近期陸續公布的產業展望，也多有小幅到中等程度的上修，顯示相關產業展望正向。

展望後市，廖哲宏表示，科技業仍在成長，迄今尚未出現反轉訊號，供需吃緊狀況仍在。美中貿易風波延續，短線上沒有定論，究竟是手段、還是目的，尚難定論，影響程度仍需觀察；短線上波動難料，但中長期趨勢仍可以掌握，市場波動後還是會逐漸回歸基本面，所以焦點應放在具成長利基和長線趨勢的族群和板塊。

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