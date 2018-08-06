無懼升息循環 金融債擁四大優勢

今年來受到美國升息等不確定因素干擾，債券市場普遍回檔整理，不過，投信業者今 (6) 日表示，金融債擁有趨勢、收益、信評高以及低波動等優勢，且無懼市場升息環境，對債券投資人而言相對穩健。

根據 Bloomberg 統計數據顯示，歷年升息期間，金融債表現均相對亮眼，例如 2004 至 2006 年美國升息期間，金融債指數累積漲幅達 14.6%，而此次美國自 2015 年底開始升息以來，歐洲金融債自升息以來上漲 11.5%，亞洲金融債漲幅亦將近一成，同期間投資級債僅上漲 7.8%。

野村全球金融收益基金經理人范鈺琦今 (6) 日表示，美國持續推動利率正常化，相對穩健的債券資產包括公債、投資級債等會受到升息較大的影響，殖利率較高的高收益債、新興市場債等資產，波動度相對較高，而受惠升息環境、波動度相對較低的金融債，可望受到債券投資人青睞。

范鈺琦指出，當市場處於升息循環時，銀行業獲利可望持續成長，根據 Bloomberg 統計，金融產業第二季盈餘年增率預估近 24.5%，優於預估值的 20.8%。

而金融債受惠升息環境，其信評主要都是投資等級，平均到期殖利率優於投資等級債，波動度相對偏低，對債券投資人而言相對穩健。