終端需求升溫 崇越電上半年每股賺3.76元 樂觀看下半年接單

專業電子化學材料通路商崇越電通 (3388) 於今日公告 2018 年上半年營運成果，暨 7 月份營收公告；受惠於整體矽利光產業供給改善及價格上揚，同時終端需求升溫，今年上半年每股淨利 3.76 元，而 7 月營收則創單月歷史新高，此外從目前接單可知，下半年樂觀，今年會比去年好。崇越電公告 2018 第二季合併營收為 22.43 億元，稅後獲利 1.24 億元，每股淨利 2.00 元。累計上半年合併營收 42.98 億元，稅後獲利 2.33 億元，每股淨利 3.76 元，年增率分別為 18.3% 及 54.9%。



公司指出，受惠中國大陸矽利光減產及漲價效益，以及上半年的新開發材料發酵，包含遊戲機、智慧型手機及穿戴式裝置防水 / 零件等。此外，公司重點發展之醫療、汽車、化妝品三大利基市場亦有所斬獲，例如醫療急救面罩、車內觸控相關材料與抗靜電導電高分子等相關材料銷售成長，帶動上半年之營收及獲利大幅成長。



崇越電主要為專業代理日本信越化學矽利光全系列超過四千種的材料，近年來亦陸續代理其他國際品牌產品與設備進行銷售，包括日本小西 KONISHI、Ushio、荷蘭 Den Braven，瑞士 Sika 等，並投入設備銷售領域，以提供客戶材料與設備的完整解決方案。崇越電海外市場比重約占七成，其中以中國大陸為主力市場。



另外崇越點也公布，2018 年 7 月份合併營收為 7.97 億元，較上月及去年同期分別成長 7.33% 及 24.48%，再創歷史新高。除了原料銷售維持正常水準以外，7 月因一次性銷售多台表面處理設備 VUV 機台，對營收貢獻顯著。



展望未來，在經濟展望正面樂觀的前提，且矽利光在中國供給側改革及環保政策規定下，市場持續看好，加上第三季為子業旺季，預期營運可維持上半年成長力道，全年營運可望優於往年。