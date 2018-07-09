崇越電上半年業績 歷年最佳 全年營收與獲利將大幅優於去年

專業特用化學材料通路商崇越電通 (3388)6 月合併營收 7.43 億元，年增率 11.8%；累計 1-6 月營收 43.37 億元，年增率 19.3%，為創歷年新高紀錄，全年營收與獲利更將明顯優於去年。崇越電表示，矽利光產品價格自前年底起缺貨且價格持續高檔，加上 2018 年上半年新應用陸續發酵，需求強勁，帶動營收大幅成長，今年以來除 2 月份過年因素外，每月營收皆在 7 億元以上，6 月份營收雖未再創高，年增仍有雙位數成長，預期第三季亦可維持成長趨勢。



2018 年上半年崇越電開發之新產品成功導入國際大廠之供應鏈，例如遊戲機、智慧型手機及穿戴式裝置防水 / 零件、散熱材料使用於顯示卡及伺服器… 等消費性電子應用，另醫療急救面罩、車內觸控相關材料與抗靜電導電高分子等材料銷售成長，帶動單業營收及獲利明顯成長。展望下半年，公司維持審慎正向看法，全年營運仍將穩步成長，營收獲利將大幅優於去年。