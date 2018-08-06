進口車搶市裕隆三寶居下風 中華車、裕隆Q2獲利均創6季新低

裕隆集團旗下各大事業體今 (6) 日董事會通過第 2 季財報，除了裕日車 (2227-TW) 靠業外轉投資穩住獲利表現，每股純益 (EPS) 創 2015 年第 1 季以來單季高點，中華車 (2204-TW) 和裕隆 (2201-TW) 單季 EPS 均創 6 個季度以來新低，顯示在進口車不斷侵蝕台灣車市版圖下，國產車裕隆納智捷和中華三菱銷售大幅受到壓抑。

中華車第 2 季合併營收 85.4 億元，年減 23.63%，營業利益僅 4.6 億元，年減 41.62%，即便有轉投資事業體挹注業外，稅後純益僅 7.42 億元，年減近 40%，史單季 EPS 僅 0.54 元，創 6 個季度以來單季新低。

中華車上半年合併營收 189.52 億元，年減 14.07%，營業利益 12.63 億元，年減 21.89%，稅後純益 20.6 億元，年減 9.57%，EPS 1.51 元。

而裕隆表現也相當低迷，第 2 季 EPS 僅 0.06 元，同樣創 6 個季度來新低，上半年 EPS 0.94 元，年減逾 40%。

而裕日車即便第 2 季單季稅後純益 18.41 億元，每股純益 (EPS)6.14 元，均創 2015 年第 1 季以來單季高點；不過，上半年稅後純益 29.52 億元，仍較去年同期衰退 9.7%，EPS 9.84 元，且從本業來看，上半年營業淨利僅 8.44 億元，年減幅達 37%。

台灣車市近年來呈現百家爭鳴的局面，隨著進口車商不斷壓低入主門檻，衝擊傳統國產車大廠相當劇烈，從裕隆三大車廠的獲利表現來看，國產車商正嚴重居於下風，國產車後是如何快速提振買氣，還有待觀察。