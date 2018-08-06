牧德7月營收連15個月登頂 前7月營收已超越去年全年

PCB 及半導體 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收，再以 3.24 億元創新高，是月營收連續 15 個月創新高，月增 18.43%，年增 1.78 倍，累計 1-7 月營收為 16.26 億元，年增 1.52 倍，已超越去年全年 14.21 億元的營收。

法人評估，牧德今年營收在下半年的出貨旺季效應加持之下，全年將挑戰 30 億元，牧德並指出，7 月營收 3.24 億元，已有 8 成產能滿載，牧德正啟動強化產線專案，評估可提升的產能，以滿足未來營收增長所需。

牧德主管指出，在營收成長同時，也在生產上做了相對幅度的效率提昇，原本每月不到 1 億元的訂單，1 年內暴增到 3 億元，生產空間、組裝效率、物料管控都同步優化，大幅降低了製造成本，牧德每月人均產值也由 60 萬元，迅速增加到現階段每月 125 萬元，相當於 1 年 1500 萬元，同時，訂單到出貨生產週期也從 9 周降至 7 周，今年底期望做到 6 周。

牧德第 2 季營收為 7.36 億元，毛利率 73.81%，季增 7.41 個百分點，年增 21.92 個百分點，稅後純益 3.24 億元，季增 61.23%，年增 2.54 倍，每股純益為 7.61 元。牧德上半年營收 13.02 億元，毛利率 70.59%，年增 8.11 個百分點，稅後純益 5.25 億元，年增 2.49 倍，每股純益 12.33 元；牧德科技上半年毛利率並超越大立光 (3008-TW) 的 66.4%。

牧德日前董事會也通過辦理現金增資，擬發行 150 萬股現增股，募集資金用途係以充實營運資金為主，對獲利稀釋度為 3.5%。

牧德股價今日以 530 元作收，也份收盤新高價位，較前一交易上漲 23 元或 4.54%，成交量為 2316 張。