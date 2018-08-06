〈房產〉市場區位及供需條件各不同 新竹新建案開價價差逾4倍

在市場供需條件不同下，同一行政區新建案開價也能出現高達 4 倍的價差，數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案整理六都與新竹地區，新建案每坪開價最高與最低差距倍數排名，排行第一以新竹地區開價相差超過 4 倍最明顯。

此外，台北市、台中市、高雄市也各有 3 區上榜，其中，高雄鼓山區高低開價兩案甚至距離不到 1 公里，但單價差距近 3 倍。

羊毛出在羊身上，推案開價與土地成本、品牌、建材、地段等有關，591 新建案比較全台各區建案開價發現，新竹市北區因範圍廣，從市中心延伸至南寮，最高與最低建案開價差 4.15 倍，排行第 1。市府精華區豪宅案「磐龍壹號樓」每坪開價近 6 字頭，相比南寮地區 3 房規劃的「一品八方」開價僅 1 字頭。

排行第 2 為士林區屬台北典型一區兩樣情，價差 3.14 倍。士林概以基隆河為界，東屬開發較緩的社子地區，在全區房價最低，成屋「金河帝國」規劃 2-3 房，開價每坪 42 萬元起；以西發展成熟，有多項文教設施，還擁豪宅聚落天母、官邸生活圈，規劃 3+1 房的「家居 理玉」屬中山北路黃金門牌，開價每坪突破 100 萬元，一條河之隔，房價天壤之別。

新北淡水區則位居第 3 名，榜上最高與最低開價建案都在淡海新市鎮，該重劃區腹地廣大，區域發展也有落差，靠近舊市區中山北路一帶，擁家樂福、學校，機能成熟，4 房成屋案「水公園」，每坪開價最高 70 萬元；中小坪數規劃的「福樂家」則距離區較遠，2 房廣告戶每坪僅 19.3 萬元起。

至於第 4 名高雄鼓山區，高、低開價建案也都出現在美術館地區，妙的是，兩案距離居然不到 1 公里。豪宅「高雄 HH」採毛胚交屋，建材等級高，開價每坪 60~80 萬元為全區最高，不過因當地豪宅供給量過多，近年房價下修，若非美術公園首排，多數成交在 2 字頭。最低開價「美術森林」每坪 22-26 萬元，以該區稀有首購產品入市，打出低單、低總吸引想入住豪宅區段的購屋族。

第 5、6 名分別為新北市新莊與新竹縣竹北市，皆能從資料中看出區域發展對房價的差異。下新莊雖機能完整，但早期為工業重鎮，小環境複雜，成屋案「鴻邦世界花園 I」即開出 3 字頭價吸客；對比下，上新莊 - 新莊副都心，建設議題多，雖開價不比從前，但些許品牌建商仍期望守住行情，像「遠雄九五」平均每坪開價也要 100 萬元。