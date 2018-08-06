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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月03日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      105777  
2303   聯電                 59478  
00677U 富邦VIX              50344  
2409   友達                 47691  
2456   奇力新               46840  
2344   華邦電               46540  
2885   元大金               44801  
2891   中信金               36668  
1605   華新                 34176  
00633L 富邦上証正2          33976  
2323   中環                 32746  
2492   華新科               31918  
2408   南亞科               29809  
2371   大同                 28170  
2313   華通                 27739  
2823   中壽                 27197  
8163   達方                 26975  
00632R 元大台灣50反1        26924  
3026   禾伸堂               25693  
3481   群創                 25461  
2883   開發金               25361  
2027   大成鋼               25055  
1101   台泥                 24984  
2330   台積電               24719  
2327   國巨                 24264  
2317   鴻海                 23092  
2888   新光金               22825  
1314   中石化               21872  
2349   錸德                 20988  
2884   玉山金               19161
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