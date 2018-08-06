[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月03日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 105777 2303 聯電 59478 00677U 富邦VIX 50344 2409 友達 47691 2456 奇力新 46840 2344 華邦電 46540 2885 元大金 44801 2891 中信金 36668 1605 華新 34176 00633L 富邦上証正2 33976 2323 中環 32746 2492 華新科 31918 2408 南亞科 29809 2371 大同 28170 2313 華通 27739 2823 中壽 27197 8163 達方 26975 00632R 元大台灣50反1 26924 3026 禾伸堂 25693 3481 群創 25461 2883 開發金 25361 2027 大成鋼 25055 1101 台泥 24984 2330 台積電 24719 2327 國巨 24264 2317 鴻海 23092 2888 新光金 22825 1314 中石化 21872 2349 錸德 20988 2884 玉山金 19161
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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