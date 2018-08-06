川普譏貿易戰讓陸股嚇跌27% 分析師看壞後市難好轉

美國總統川普上週六在推特指出，美國對中國課重稅的效果超乎預期，光是過去 4 個月中國股市就跌了 27%，反觀美股則格外強勁。不過分析師看法分析，一派認為中國新的 600 億美元關稅清單出爐後，有利緩和股市的不確定性，看好 A 股情緒可慢慢修復；另一派認為 A 股並非中國政府當前首要任務，仍看壞後市。

在中國確定再對美國祭出 600 億美元差額稅率清單後，今 (6) 日第一個交易日 A 股表現還算穩定，早盤一度上揚，隨後又回落轉跌，至午盤報 2719.38 點，小跌 0.77%。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

中信證券表示，商務部在上周敲定 600 億美元的差額稅率清單，有利於緩和短期內的不確定性，看好上週影響 A 股的主導因素有樣因此緩解。並指出，人行同步調整外匯風險準備金率，短期會穩住人民幣加速貶值預期，建議繼續增持銀行和保險股。

過去三個月來，中國股匯市表現在全球市場中敬陪末座，更引來川普的奚落。川普週六在推文中指出，對中國課重稅的效果遠超乎預期，過去中國股市 4 個月來慘跌 27%，反觀美股卻有前所未有的強勁表現。他指出，目前中美正在商談貿易議題，更強調當貿易協議重新談判時，美股將大幅走揚。

外電報導，交銀國際控股有限公司首席策略師郝紅表示，人行在上周五上調外匯風險準備金率，不會改變市場情緒，強調 2015 年這麼做時，人民幣照樣走跌。同樣的，中國股市也可能繼續走跌。更有基金經理人強調，股市並非中國政府眼裡的首要任務，不看好 A 股會因此好轉。

值得注意的是，儘管外界把矛頭對準人民幣與 A 股走勢，但許多在香港掛牌的企業在中國同樣也有上市，且同樣受人民幣走勢牽連，預料港股也會連帶受影響。

西班牙外換銀行亞洲首席經濟學家夏樂指出，若要檢驗資本的外流程度，市場可以密切觀察上證指數的表現，接下來若持續走低，可能加劇市場避險情緒，轉而湧入美國國債在內的傳統避險資產。