中國爆發非洲豬瘟疫情 重創豬肉概念股 A股退守2700點

中國爆發非洲豬瘟疫情，衝擊今天 A 股豬肉概念股全面下跌，連累上證綜指下跌 35.28 點，跌幅 1.29%，日 K 線連五黑，以 2705 點作收，退守 2700 點。

上證綜指退守 2700 點。(來源：新浪財經)

瀋陽上周五爆發非洲豬瘟，世界動物衛生組織表示，非洲豬瘟為出血性疾病，具高度傳染性，死亡率高達 100%，中國當局已封鎖疫區，並撲殺超過 900 頭生豬。

疫區當地民眾也因疫情不敢吃豬肉，不過，對於網路流傳的民眾因豬瘟致死謠言，中國農業農村部強調，非洲豬瘟並非人畜共通疾病，不會傳染給人類，希望民眾不要誤信謠言陷入恐慌。

據今年初的數據顯示，中國圈養的豬超過 4.33 億頭，佔世界總量的一半以上；同時中國也是全球最大的豬肉消費國。

中泰證券分析師陳琦週日在報告中寫道，非洲豬瘟傳播速度快，不受豬齡或品種的影響，目前尚無藥劑及疫苗防治。

山東豬肉價格上周五上漲 3.7％，3 月以來，從八年多以來的最低點起漲，漲幅已達 43％。

A 股豬肉概念股今天幾乎全面下跌，牧源食品 (002714-CN) 跌 8.7％、廣東溫氏食品 (300498-CN) 下跌 6.3％、唐人神集團 (002567-CN) 下跌 4％；港股中，全球最大的豬肉公司 WH Group (0288-HK) 跌幅也有 2.1％。