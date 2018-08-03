昨天暴跌代價可大了！中國股市全球第二大股市頭銜不保

中國股市歷經昨 (2) 日重挫後，不僅股民傷心，就連全球第二大股市的頭銜也不保，拱手把寶座還給日本。

截至昨天收盤為止，中國股市總市值為 6.09 兆美元。至於原為老三的日本股市為 6.16 兆美元，重新收復 2014 年 11 月失去的全球第二大寶座。至於美國股市總市值則高達 31 兆美元，穩坐全球最大股市寶座。

回想 2015 年 6 月中國股市泡沫正盛時，市值曾一度飆破 10 兆美元，創下歷史新高。至於今年，受到美國發起貿易戰影響、加上官方持去推動去槓桿與經濟趨緩，導致中國股匯市今年雙雙走跌。

中國股市在歷經昨日全面暴跌的驚魂後，今日盤勢還算平穩，在平盤上下震盪，至截稿為止報 2757.68 點，小跌 0.37%。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

CEB 國際投資公司研究主管 Banny Lam 表示，中國這回把第二大股市的寶座讓給日本，主要是貿易戰因素所造成的。尤其日股目前相對穩定，反觀中國股市在 1 月來到今年新高後，隨即一路走跌，至今跌幅已超過 16%，淪為全球表現最差的股市之一，其中以工業和科技兩大類股表現最灰頭土臉。

第一上海證券策略師 Linus Yip 指出，中國股市未來幾個月還是會持續在低點徘徊，不過，有鑑於目前中國經濟還算穩定，接下來市況若穩定向上回升，還是有可能再次奪回全球第二大股市的位置。

至於日本股市今年累積跌幅約 4%，但由於日本央行持續買進東證 ETF ，加上多數企業財報獲利都很亮眼，讓日股仍穩居亞洲表現較佳的市場之一。