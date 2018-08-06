全球熱浪衝擊 東歐暴雨不止 歐洲小麥產量大減 價格飆升

全球熱浪已經重傷了整個北歐的麥田，同時黑海地區乾旱加上暴雨已經衝擊產能預估，市場擔心農作物進一步受損，小麥價格飆升。

自歐盟第二大小麥生產國德國向北延伸至斯堪的納維亞半島的收割期正要開始，但嚴重損害的情形有增無減，迫使歐盟削減今年的小麥產量。

Strategie Grains 首席分析師 Andree Defois 在 2 日表示，「這種情況在北歐是極具災難性的。」

Strategie Grains 調降歐盟今年小麥採收的預測值至 6 年新低的不足 1.3 億噸；歐盟是全球最大的小麥種植區。而且 Defois 表示很可能再次下修預估。

法國是歐盟最大的小麥生產國，也經歷了極端氣候，促使預測人員將其產量估計從去年的 3660 萬噸降至 3400 萬噸左右。

斯堪地那維亞和其他波羅的海國家也受到影響，瑞典的小麥產量下降了 40%，而在英國，小麥作物預計將降至 5 年低點，在北部開始採收之際，農民也焦急地等待最終數字。

Agritel 分析師 Sebastien Poncelet 表示，「這比我們預期的要糟糕得多。」「自從歐洲北部部分地區數月前下過雨之後，一直沒有再降雨，德國的乾旱至少還多出兩週。」

Poncelet 指出，隨著往北採收繼續進行，Agritel 將過去一週歐洲小麥總產量預估下修 300 萬噸至 1.366 億噸，年增約減少 1500 萬噸。

針對這場危機，歐盟委員會表示，它將加快對受極端乾旱影響農民的補貼，並允許他們使用通常不會用於生產的休耕地來養活他們的牲畜。

2007-2008 產季夢魘重現

由於對全球小麥供應的擔憂加劇，過去三週歐洲和美國市場小麥價格飆升超過 20%。澳大利亞的嚴重乾旱也支撐了價格。

泛歐交易所 (Euronext) 小麥期貨價格週四觸及每噸 214.50 歐元 (249.36 美元) 的 5 年多高位。在美國芝加哥期貨交易所 (CBOT) 週五收報每公噸 556.25 美元，較週四創下 3 年新高後拉回。

國際穀物理事會表示，在降低對歐盟四大生產國法國、德國、英國和波蘭的預測後，今年總產量將降至 5 年來的最低水平。

當小麥價格的飆升讓人想起 2007/08 年度因價格上揚觸發的糧食危機。但分析師表示，高庫存和其他糧食作物可以彌補部分短缺。

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 首席經濟學家 Abdolreza Abbassian 表示，雖然小麥價格的上漲最終可能會抬高消費者物價，但影響性應會被 2017 年的豐收庫存所抑制。

農民協會 DBV 表示，受 1881 年以來最高的 5 月溫度而萎縮的德國小麥產出預計今年將減少 25%。這將使原本是歐洲最大小麥出口國的德國明年需要進口小麥，並導致 DBV 要求大約 10 億歐元的乾旱補助。

法國的農作物受損不是太嚴重，因為在熱浪襲擊前就已經開始收割，法國小麥出口商現在是鄰國氣候危機的主要受惠者。此外，分析師表示，在頂替俄羅斯成為全球最大小麥出口國後，美國農民也可能受益。

黑海暴雨

在黑海地區，由於乾燥的天氣和傾盆大雨，農作物受到嚴重衝擊，大幅影響了穀物品質。這對俄羅斯來說尤其是關鍵，因為這意味著它無法提供全球市場足夠的小麥碾磨，以及適作製作麵包的品質。

俄羅斯穀物聯盟負責人 Arkady Zlochevsky 說：「基本上很明顯，今年收穫不會達到去年的記錄，但收穫量還是相對很大。」「問題主要與品質有關。」

Defois 說，Strategie Grains 認為今年俄羅斯小麥收成下降 18%。

2017 年，俄羅斯收穫了創紀錄的 8570 萬噸小麥作物，其中包括硬粒小麥。

烏克蘭農業部長表示，在絕大部分收穫都出口的烏克蘭，經過春季乾旱和夏季暴雨後，今年小麥產量下降 16% 至 22-23 萬噸。

歐盟第三大小麥出口國的羅馬尼亞農民協會主席 Laurentiu Baciu 說，今年的產量至少會下降 20%。

他說，「收穫減少程度甚至可能更大，降幅百分比數字節節升高，並且農田狀況正在惡化。」「雨從來沒有停過。」