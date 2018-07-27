熱浪侵襲！美小麥期貨由2個月高點滑落 但單週仍強漲近4%

美國芝加哥商品交易所小麥期貨週五從兩個月高點小幅回落，下跌 0.14%。不過本週以來，仍有近 4% 的漲幅。受主要產區乾旱的影響，小麥期貨近兩週已見到 8% 的上揚。

小麥日線走勢圖 (近一年以來表現)

黃豆與玉米期貨狀況大致相同，都在連兩週強升之後，週五小幅下滑。王米期貨下跌 0.47%，報價為每蒲式耳 3.74 美元，黃豆期貨挫 0.14%，報每蒲式耳 8.74 美元。

但整體來看，黃豆與王米期貨均連兩週上揚，玉米期貨本週升 1.5%，黃豆期貨本週上漲 1%。

極端氣候帶來乾旱，固然是價格揚升的因素，但近日最主要的利多，來自美國總統川普與歐盟的談判，雙方力求免除關稅，歐盟也承諾購買更多美國黃豆。

週一唯一上漲的小麥品種為美國的春麥，報價小幅上漲至 6.25 美元。國際穀物理事會報告預估，全球春小麥產量將下降 5.9 億蒲式耳，主要是歐洲與俄羅斯產量減少。而對美國及加拿大小麥種植區的調查也顯示，春麥將因熱乾旱，導致產量低於預期。

FarmLink Marketing Solutions 完成了在加拿大的農作調查，預計小麥平均產量為每英畝 54.4 蒲式耳，American Wheat Quality Council 也完成調查，預計小麥平均產量為每英畝 41.3 蒲式耳，低於 5 年的均值 44.7，高於去年的 35.8。