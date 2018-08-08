南美供不應求 外媒：中國可能得在幾周內重新進口美國黃豆

儘管中美貿易戰仍在延燒，但德國一家油籽分析雜誌《Oil World 報導指出，由於全球其他地區無法提供可滿足中國需求的足夠黃豆，預計中國未來幾周內可能被迫得再買美國黃豆。

中國在 7 月初正式宣告對美國 500 億美元商品課徵報復性關稅 25%，黃豆也名列商品清單中。不過，德國油籽分析雜誌最新指出，受南美洲供應短缺影響，即使貿易戰尚未落幕，預計中國仍得在 2018 年 10 月到 2019 年 3 月間，進口 1500 萬噸美國黃豆，更指出中國可能得在「未來幾周內」重新購買美國黃豆。

報導進一步分析，由於未來六個月內南美洲出口供應量預計將比去年同期大為減少，將導致中國國內黃豆供應狀況十分緊張，更指出中國可能因此不得不減少畜牧業生展，這代表中國國內的豬肉等價格將進一步攀漲。今日一早中國豆一 (A0) 小漲 0.96%，暫報 3680。

中國豆一 (A0) 早盤走勢 (圖自新浪財經)

以往中國傾向於購買黃豆後，在國內進行壓榨。不過接下來中國可能得進口更多加工過的豆粕，預計增加最多的將是從阿根廷出口到中國的豆粕。日前阿根廷油籽壓榨商會 CIARA 會長 GustavoIdigoras 透露，可能在未來數月進入中國黃豆粕市場。他指出，阿根廷政府將向中國提交一份尋求出口豆粕的企業名單，企業包括邦基集團和嘉吉集團在阿根廷分公司在內的所有壓榨商。

問題是，阿根廷黃豆供應也有限，最後很可能還是要跟美國買。也就是說，中國最後進口的，可能還是在阿根廷加工過的美國黃豆。

正因中國忙著從南美進口大量黃豆，其中巴西更是首選之地，國際各機構預測顯示，2018/19 年度巴西農民將會連續第 12 年增加黃豆種植面積，這可能讓巴西南部持劇上演黃豆與玉米爭地的情況。

巴西農民將在今年 9 月中旬展開 2018/19 年度的黃豆新作種植，不過目前還有許多不確定性因素，可能會影響到未來農民的黃豆播種選擇，其中包括運費、生產成本、交貨時間、貨幣匯率、中美貿易戰、巴西總統選舉以及天氣因素等。