反擊川普！中國宣布：擬對600億美元美國商品加徵關稅

美中貿易戰持續升溫！美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%，中國今 (3) 日祭出反制措施，揚言對 600 億美元美國商品加徵關稅。

台北時間週五晚間，中國商務部、財政部 (刊出國務院關稅稅則委員會辦公室公告) 皆透過新聞稿宣布，對美國祭出規模達 600 億美元的報復性關稅，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

中國商務部指出，反制措施的實施日期，「將視美方行動而定，中方保留繼續出臺其他反制措施的權利。」

值得注意的是，國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱，「如果美方一意孤行，將其加徵關稅措施付諸實施，中方將立即實施加徵關稅措施。」

中國商務部表示，這項反制措施，「是理性和克制的，是在廣泛聽取意見、認真評估影響後提出的。」

中國商務部說，反制措施「充分考慮了人民的福利、企業的承受力，以及維護全球產業鏈運作等因素。」

中國商務部並重申，「中方始終認為，在相互尊重、平等互利的原則基礎上進行協商，才是解決貿易分歧的有效途徑，任何單邊的威脅或訛詐只會導致矛盾激化，損害各方利益。」

中國商務部強調，美國不顧雙方企業和消費者利益，使貿易戰一再升級，「中方不得不採取必要的反制措施」。

美國自 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅。

美國總統川普先前揚言，除上述 500 億美元中國商品外，他打算「加碼」，另對 2000 億美元中國商品加徵關稅。

據悉，川普已指示貿易代表 Robert Lighthizer，將原定 10% 的稅率，增至 25%；外界預期，此舉恐使美中貿易爭端加劇。

美國商務部長 Wilbur Ross 日前宣稱，對 2000 億美元中國進口商品徵稅 25%，每年總稅額不過 500 億美元，連中國國內生產毛額 (GDP) 的 1% 都不到，「不會引發災難」。