離岸人民幣貶破6.9！分析師警告：新興市場恐重演2016年貨幣戰慘況

人民幣 6.9 大關破了！在今 (3) 日凌晨人民幣一度下探至 6.88 後，一早人行開出的中間價更大幅下調 380 點，隨後離岸人民幣持續向下震盪，午後一舉貶破 6.9 關卡，截至週五 (3 日) 午盤 15 時許，離岸人民幣兌美元貶至 6.9017。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

市場分析師再次警告，若人民幣進一步走跌，在中國公債殖利率與美元走強等因素疊加作用下，可能在新興市場掀起一場大風暴。

今日人行開出的人民幣中間價報 6.8322，大幅下調 380 點，創下 2017 年 5 月 31 日來最低，降幅創 2018 年 7 月 20 日以來最大，隨後離岸人民幣向下震盪，下午 3 時許跌破 6.9 大關，暫報 6.9017；在岸人民幣也跌破 6.88 大關，最低來到 6.8834。

外電報導，人民幣自今年 6 月以來已跌了 6%，分析師表示，如果人民幣持續走跌，再與國債殖利率和美元走強等因素交錯下，市場可能會更為動盪，投資人甚至可能大舉從新興市場撤出資金，導致新興市場的官員得被迫提高利率，以應對這場風暴。

這樣的警示並非空穴來風，事實上，印度央行行長 Urjit Patel 先前就警告貨幣戰爭可能一觸即發，Eurizon SLJ Capita 執行長 Stephen Jen 更形容：「對於高收益貨幣而言，人民幣走弱和聯準會鷹派的組合並不好」

Pantheon Macroeconomics 亞洲首席經濟學家 Freya Beamish 表示指出，目前人民幣只是朝 2017 初的價位回貶，因此市場依舊淡定。由於中國去年召開「19 大」，是政治上重要的一年，因此中國當局嚴控資金外流；如今隨著貿易緊張升高，助貶人民幣，資金外流正溫和累積中。但警告如果川普再對中國產品加徵關稅，人民幣還將再貶，屆時將見到新興貨幣重演 2016 年底時的慘狀。

百達資產管理高級投資經理 Andy Wong 則表示，中國經濟正進行重新平衡，經常帳收支已接近逆差邊緣。如今最擔心如果人民幣單向、大幅走貶，將重創民間投資及市場信心，提醒投資人對新興市場應更重視資產類別，而非地區類別。