財新中國7月服務業PMI降至52.8 創四個月新低

財新中國 7 月服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 52.8，比上個月下滑 1.1 個百分點，創下四個月新低，顯示儘管中國服務業還在擴張，但擴張幅度已開始趨緩。

黑：財新中國綜合 PMI 灰：財新中國服務業 PMI 黃：財新中國製造業 PMI 圖片來源：IHS Markit

這項數據和先前中國官方公布的服務業 PMI 走勢一致，值得注意的是，調查顯示服務業新增業務量成長速度創下 2015 年來最低，許多受訪企業指出，由於市況低迷，客戶需求也連帶疲弱。

財新兩天前公布的製造業 PMI 同樣下滑 0.2 個百分點到 50.8，創下八個月新低。在製造與服務業雙雙走跌下，拖累 7 月財新中國綜合 PMI 降至 52.3，比上個月跌了 0.7 個百分點。

無獨有偶，這兩大行業企業對未來 12 個月前景信心度也雙雙下滑，其中服務業企業信心度降到有數據統計以來的歷史次低點，主要是受公司持續重組、貿易戰和關稅等負面因素影響。至於製造業樂觀度也未改善，企業欣欣低迷，兩大行業對未來一年生產經營前景的整體信心度降至 32 個月以來最低。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，財新中國綜合產出指數比上月走低，顯示經濟溫和走弱。但 7 月中國國務院常務會議指出宏觀政策需更加積極，以應對外部環境不確定性，看好在鄉安政策背景下，中國經濟失速下滑風險有機會大為緩解。

同樣缺乏信心的還有昨日暴跌逾 3% 的 A 股，雖然今天早盤低開後未再持續下探，而是在平盤上下震盪，不過市場信心尚未恢復。至截稿為止，上証指數報 2756.76 點，暫報 0.08%。