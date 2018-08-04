〈鉅亨看世界〉中國民眾的貿易戰日常

中美貿易戰持續延燒，除了報導經常提及中國股市、人民幣、債市等市場層面，更具體有感的部分是落實在一般民眾的生活之中，以下讓我們來看看，這場貿易戰對中國民眾的日常生活，到底有什麼影響。

買菜變貴了

由於美國對中國出口的商品中，絕大部分是農產品，大約佔了美國農產品出口的 15%。根據中國海關統計，光是去 (2017) 年中國自美國進口的農產品就高達 241 億美元，尤其中國更是美國黃豆第一大出口國、棉花第二大出口國，平均每位美國農民向中國出口的農產品約 1.2 萬美元。

正因如此，這場貿易戰中國報復美國的首要目標，就是瞄準美國農產品，對黃豆、乳製品、豬肉、生鮮和酒類等課徵關稅，也直接向這些支持川普的農民施壓。

此招一出，打得美國農民損失慘重，美國農業部初估農民遭報復性關損的損失高達 110 億美元，逼得川普放話狠批中國把美國農民當成報復目標非常惡毒，隨後美國官方更宣布對美國農民補貼 120 億美元。

不過，中國此舉其實是「殺敵一百，自損五十」，中國要付出的代價是，一般民眾在購買食物時，得掏出更多鈔票才行。

外電報導，以黃豆為例，2016-2017 年度中國有九成的黃豆是從國外進口，其中美國就貢獻了三成五左右。這下關稅大增 25%，也讓中國得用高出美國原本售價的高價，改向巴西等國採購黃豆。

羊毛出在羊身上，黃豆一漲，其他如豆腐、豆漿、醬油等豆製品也應聲喊漲。加上黃豆向來是中國最大食用肉類─豬隻的飼料，連帶讓養豬成本跟著提高，豬肉價格上漲，將會對消費者物價指數 (CPI) 造成影響。華創證券的報告就指出，黃豆價格每上升 10%，就會提高一個月後的食品年增率 1%，影響 CPI 年增率約 0.21 個百分點。

出國留學得花更多錢

至於人民幣貶值方面，目前離岸人民幣兌 1 美元已貶破 6.9 大關，持續朝 7 的重要關卡邁進。一般民眾看盤面上的數字上上下下沒什麼感覺，但換成鈔票可就心痛了。從今年 4 月至今，人民幣的貶幅已逼近 9%，被視為應對美國原先 10% 關稅的還擊之道。

有關中國是否故意把貨幣貶值作為回應貿易戰的武器，還未有定論。但無論如何，人民幣貶值的事實擺在眼前，對中國民眾來說，最有感的就是出國留遊學或旅行，得比以前花上更多錢。有媒體統計美國知名大學的學費，估算出現在才交學費的中國留學生家長，比起 4 月就交的最多得再花上人民幣 3 萬元。

此外，中國還有半數以上的原油是靠進口，人民幣貶值代表得花更多錢買油，進而層層傳遞到民眾常用的汽、柴油上頭，代表油價不久後也會跟著漲價。

房價又要漲了嗎

中國這幾年積極去槓桿影響，加上貿易戰憂慮發酵，導致中國流動性一度轉而趨緊。中國人民銀行在 7 月 23 日大動作推出高達 5020 億元一年期中期借貸便利（MLF），創下人行有史以來最大規模單日操作。

問題在於，當天並沒有 MLF 到期，此舉也被市場解讀為人行「大放水」，政策方向要從「去槓桿」轉為「穩槓桿」。

這樣似曾相識的情景，2015 年也曾發生過，當時掀起中國房價連續兩年的上漲熱潮，讓市場紛紛揣測，這回房價又要漲了嗎？

不過，這次中國官方鐵了心，在本周政治局會議明確宣示「堅決遏制房價上漲」。同時，四大一線城市和蘇州也在近來加碼房市調控，密集推出新政，顯示中國政府這回對房價調控的決心。由此看來，這回中國房價要漲，短期內較難看到。

股民損失慘重

至於股市那就更不用說了，中國股市在今年 1 月觸及高點後，隨即往下探。在美國總統川普今年 4 月正式展開貿易戰後，跌勢更是劇烈，7 月 2 日更一度來到 2691 的低點，累計跌幅超過 20%，正式墜入熊市。

尤其最近傳出川普要把對中國 2000 億美元的商品關稅從原定的 10% 拉高到 25% 後，中國股市更是震盪劇烈，週四盤面更是一片綠油油，短短一天就蒸發了人民幣 1.24 兆的市值，失去全球第二大股市的頭銜，把寶座拱手讓給日本。