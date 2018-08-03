【華冠投顧】貿易戰干擾下 多頭攻勢再起的關鍵訊號這檔《隱藏版蘋概股》蠢蠢欲動

◆盤勢分析

焦點個股 : 2474 可成、6121 新普、6147 頎邦、8039 台虹、3144 新揚科

＜大盤分析＞

蘋果市值突破一兆美元，Nasdaq 大漲帶動台股反彈，大盤 + 82 點重上「萬一」關卡，OTC 指數 + 1.24% 重上月線。

目前大盤「萬一」關卡大約也是五日線、十日線反壓位置，短線套牢量稍大，此外陸股持續重挫，美中貿易戰利空尚未見到緩和跡象，在內有反壓、外有利空的狀態下，下週一就是觀察多頭決心的好機會。

就型態而言，由於今日大盤與 OTC 指數同時形成「陽線孕育」的Ｋ棒組合，如果下週一可以繼續收紅Ｋ上漲，便能進一步形成「內困翻紅」的轉折型態；另就線形而言，下週一大盤只要再漲個十來點就可站上五日線收復所有均線，此舉不但可提振多頭士氣並且可順勢為短線套牢區作解套。因此下週一當是測試多頭的好機會，還能續漲，對Ｋ棒與線形都具很大意義，也顯示多頭的決心夠強，後市無需太過擔心。

＜操作策略＞

操作策略仍偏多，以大盤月線為多方防守點。由於短線仍存在美中貿易戰的干擾，可等下週若出現「內困翻紅」的轉折型態再擴大操作。

＜蘋概族群＞

7/13 開始介紹的蘋概族群～機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》、設備廠的《2360 致茂》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》以及上週五介紹的軟板廠《6269 台郡》... 等，操作原則還是一樣，技術面過熱時調節，量極縮回測支撐時買回。

今日新增一檔蘋概觀察股～軟性銅箔基板 FCCL 廠《8039 台虹》。台虹股價從年初開始被外資一路賣超賣下來，但近期已出現賣不太動跡象，此外投信買盤開始進場卡位且即將進入 Q3 傳統旺季，因此當有機會築出底部型態，不過其除息在即且年線反壓較重，反彈節奏可能會比較磨人。

銅箔基板廠當中還有另外一檔《隱藏版蘋概股》，近日也曾遭法人調節，然而不僅賣不動，股價還穩守所有均線慢慢墊高，近日更有脫離盤整區向上突破跡象。想知道這檔個股是誰進而把握獲利契機嗎？歡迎加入昇楷 Line@，到主頁看盤後分析文便知道。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

