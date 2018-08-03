【華冠投顧】OTC進入三角整理末端向上?向下?

◆盤勢分析

#族群追蹤

今天雖然漲 82 點，但族群性並不強，有些族群並不弱但整體成交量並不大，譬如高爾夫球相關的標的 8928 鉅明、9960 邁達康今天大漲 7%，但均量都不到 500 張，有流動性風險也不推薦大家介入，而被動元件族群僅剩 6173 信昌電還有算有站穩季線，而 2327 國巨則是爆出近期的次大量，這就很關鍵了，這個大量是誰買的? 如果今天融資沒有減，那還是要留意國巨的修正可能還要持續。

而昨天分享過的 2027 大成鋼現金增資的看法，今天大成鋼帶量突破整理區間，後續可以持續注意追蹤。

#盤勢分析

昨天才提到大跌不是壞事，因為剛好修正到數個支撐附近，今天竟大漲反應也是超出我預期，但是有一點是我看錯的，就是昨天被動元件的融資並沒有洗出來，這個在短線上就不是這麼利多，因此推測接下來還是振盪盤機會高，若有挑戰前兩日高點若無法走出多頭延伸則要留意短線假突破的狀況發生。OTC 的部分則是走出三角整理，同時也接近型態末端，表態的方向也是非常重要，就看加權能否延伸多頭浪帶動 OTC 攻擊，其實近期盤面最麻煩的就是沒有一個主流帶動，觀察的幾個族群漲勢也未見整齊的狀態，振鴻會持續幫大家注意有機會的族群，請持續追蹤振鴻的發文。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

