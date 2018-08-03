華新科再觸跌停 國巨一度落居老五

被動元件疲軟多日，儘管龍頭國巨 7 月營收再創高，但今 (3) 日盤中股價一度被打落至 700 元之下，最低 683 元，高價股排名掉到老五；華新科也再觸跌停，股價失守 300 元關卡，不過在買盤逢低承接之下，午盤股價雙雙回溫，國巨也由黑翻紅，重返老四位置。

國巨今日早盤雖紅盤開出，但隨即賣壓湧現，股價由紅翻黑，下挫 4.6%，最低來到 683 元，除一度跌破 700 元整數關卡外，更遭矽力 - KY(6215-TW) 擠下，落居老五。華新科則是早盤跌破 300 元，一度觸及跌停。

不過，隨著買盤逢低承接，午盤後國巨由黑翻紅，收復 700 元，重返老四、華新科跌幅收斂，力拚收復 300 元。相關個股如信昌電 (6173-TW) 午盤上也上漲逾 4%，奇力新 (2456-TW)、日電貿 (3090-TW)、蜜望實 (8043-TW)、大毅 (2478-TW) 等也有 2-3% 以上的漲幅。

國巨昨 (2) 日公佈 7 月自結合併營收 98.12 億元，月增 21.8%、年增 282.4%，單月營收連 5 個月創高；累計國巨 1-7 月合併營收 400.81 億元，年增 138.5%。

國巨表示，目前訂單能見度高達數季，接單與出貨比率 (B/B Ratio) 近 3 倍 ，對前景仍審慎樂觀。