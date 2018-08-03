人民幣貶值拖累 淘帝-KY Q2獲利年減逾四成 單季每股賺2.59元

淘帝 - KY(2929) 第二季營收在中國童裝傳統旺季助陣下，達 16.66 億元，創歷年同期新高，然受到人民幣貶值影響，稅後淨利降至 2.04 億元，年減逾四成，單季 EPS 2.59 元；累計上半營收營收 29.04 億元，稅後淨利 4.19 億元，EPS 5.35 元。淘帝 - KY 表示，第二季為童裝產業傳統銷售旺季，除了原先的高鐵動車、計程車及公車廣告外，新增廣播及線上平台加大廣告投放，上半年推銷費用較去年同期增加，然在營業費用上控管得宜，今年上半年營業淨利仍年增 4.45%，整體營業利益率仍較第一季穩步增加至 20%，整體毛利率亦保持 39% 水準，未來隨著 TOPBI 品牌市占率擴大，將有助於整體營運表現的精進。



淘帝 - KY 看好中國消費升級推升中高端童裝產品需求，已連續 14 年保持展店擴張策略，旗下 25 個代理商皆以增加 3%-5% 速度穩定展店，今年上半年聚焦大坪數需求購物中心，推出「第 7 代 Plus」形象風格店，帶動福建、山西、湖南地區代理商明顯加快展店速度，陸續在包括福州、長沙、武漢等城市新增超過三十間門市，第二季 TOPBI 品牌銷售據點已由去年底的 1500 間進一步提升至 1545 間水準，可望增添未來整體營運良好的成長動能。



展望下半年，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法，將持續強化線上及線下之全零售布局，除提升 TOPBI 品牌整體形象及門市風格創新外，同時重點發展線上電商銷售經營，目前 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城等線上會員數累計已達 5 萬人水準。



淘帝 - KY 指出，上半年線上電商銷售營收比重達近 3%，超越去年全年線上電商銷售表現，下半年將持續與線上代理商針對知名第三方銷售平台天貓、京東商城等線上銷售通路共同擬定電商布局策略，盼電商銷售保持雙位數成長，目標三年內電商營收比重達兩成。