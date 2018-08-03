央行今年升息時點 元大寶華估最快在12月

台灣央行於昨 (2) 日公布 6 月 21 日理監事會議議事錄摘要，儘管理事們對於下半年是否升息仍持觀望態度，但相比之前全面性的鴿派，元大寶華綜合經濟研究院對此指出，這次會議中「不只少數」官員們提及升息訊息，也就是暗示下半年若經濟不確定性消除，央行可能在今年升息，惟 9 月升息機率仍低，最快時點可能落在 12 月。

元大寶華預期，9 月升息的機率仍低，主要是因中美貿易戰才剛升溫，且按照目前 2000 億美元關稅的時程，9、10 月將是決定是否要正式擴大關稅的關鍵時點，也就是說，在 9 月央行召開理監事會議的時候，貿易戰的不確定性反而更大，使 9 月不是一個很適合升息的時點。

目前看來，若 11 月美國期中選舉過後，市場不確定性降溫，且屆時迎來消費旺季帶動台灣出口升溫，有可能在 12 月升息。

這次理監事會議中，官員們提到貿易戰、軍公教年金改革對經濟下行的拖累，加上預測第 4 季物價上漲率下降，以及目前貨幣供給成長率低於名目 GDP，顯示金融狀況寬鬆程度降低，暗示目前我國沒有升息的急迫性。

元大寶華指出，發表央行要準備好升息且要大眾有心理準備的官員並不少，可見對這些央行官員來說，目前台灣已滿足升息的客觀條件，只不過因不具備急迫性，再加上有許多不確定性因素，以至於短時間內維持利率不變。