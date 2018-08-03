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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月02日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      265593  
00633L 富邦上証正2          78736  
2409   友達                 73404  
00632R 元大台灣50反1        64400  
00677U 富邦VIX              60099  
3481   群創                 46768  
2323   中環                 45260  
2371   大同                 41697  
2891   中信金               41448  
2834   臺企銀               38987  
00655L 國泰中國A50正2       36248  
1101   台泥                 35358  
2883   開發金               34058  
2340   光磊                 31676  
2303   聯電                 30849  
2313   華通                 30506  
2888   新光金               29913  
2456   奇力新               28937  
2317   鴻海                 28553  
3504   揚明光               27799  
2352   佳世達               27417  
1216   統一                 25808  
2886   兆豐金               24856  
2344   華邦電               23979  
2448   晶電                 22653  
2337   旺宏                 22629  
2330   台積電               22402  
8163   達方                 22052  
3026   禾伸堂               21121  
1314   中石化               20720
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