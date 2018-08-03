[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月02日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 265593 00633L 富邦上証正2 78736 2409 友達 73404 00632R 元大台灣50反1 64400 00677U 富邦VIX 60099 3481 群創 46768 2323 中環 45260 2371 大同 41697 2891 中信金 41448 2834 臺企銀 38987 00655L 國泰中國A50正2 36248 1101 台泥 35358 2883 開發金 34058 2340 光磊 31676 2303 聯電 30849 2313 華通 30506 2888 新光金 29913 2456 奇力新 28937 2317 鴻海 28553 3504 揚明光 27799 2352 佳世達 27417 1216 統一 25808 2886 兆豐金 24856 2344 華邦電 23979 2448 晶電 22653 2337 旺宏 22629 2330 台積電 22402 8163 達方 22052 3026 禾伸堂 21121 1314 中石化 20720
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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