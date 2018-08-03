〈蘋果市值破兆〉蘋果市值站上1兆美元 專家：一點都不貴！還能進場

蘋果 (AAPL-US) 週四股價突破神奇數字 207.05 美元後，正式成為 1 兆美元市值的企業了，今年迄今漲幅超過 20%，且在 8 月份頭 2 日的漲幅就達 8.8%，但蘋果貴嗎？一點也不！

《Barron's》專欄分析師 Ben Levisohn 和 Alex Eule 指出，蘋果目前交易價格在 EPS 17.6 倍，僅比 S&P 500 的 17.5 倍稍稍高了一些。

華爾街認為，蘋果股價還有上漲空間，根據《彭博》調查，分析師對蘋果的平均目標價為 212.79 美元，轉成市值即 1.05 兆美元。

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 更是讚美蘋果是「史上最棒的消費性產品企業」，高喊蘋果目標價不應該只有 200 美元，而是上看 300 美元，因為蘋果的估值只有明年獲利預估的 17 倍，與頂級消費品股相比低太多，頂級消費品股的交易價格大概都在 EPS 估值 25 倍左右。

目前，亞馬遜 (AMZN-US) 以 8770 億美元市值應可成為這場 1 兆美元企業競賽的亞軍，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 則以 8530 億美元屈居第三。

蘋果市值 1 兆美元是建立在收益倍數相較不大的基礎上，但亞軍亞馬遜可不是這麼一回事，亞馬遜的股價是靠投資者巨大信心支撐，其交易價格是本年 EPS 估值的 107 倍。

根據分割調整，蘋果股價自 1980 年 IPO 以來，上漲了近 40000%。

如今，非硬體服務類別正加速蘋果持續成長。蘋果本週公布財報時指出，蘋果服務 (包括 App Store 和 Apple Music) 營收年增 31% 之多。

根據美國中情局的世界概況，以市值 1 兆美元的蘋果來說，26 個大國的 GDP 都輸給了一家企業，例如阿根廷、荷蘭、瑞店和瑞士等國。