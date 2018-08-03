供應商只收美元？收「匯」導致美零售商倒閉

特色商品零售商布魯克斯通 (Brookstone) 以椅子或藍牙音箱等產品而聞名，於週四 (2 日) 申請破產保護，併計劃關閉所有剩餘的店鋪。

隨著顧客越來越多在網上購買產品、客流量減少、和管理失誤導致銷售下滑後，該公司已聘請清算人員，將關閉其剩餘的約 100 個商場。

目前 Brookstone 母公司為因連帶債被凍結股權的中國三胞集團 Sanpower Group，非太陽能公司 SunPower (SPWR-US)，則希望保留其剩餘的 35 家機場商店。

這是近年來 Brookstone 的第 2 次破產，如未有買主，它最終可能會走向清算的命運。該公司於 2014 年申請破產後被出售給中國的三胞集團。

Brookstone 財務長 Greg Tribou 在一份法庭文件中表示，面對不斷增加的損失，三胞集團在 7 月份決定只「提供有限的資金」，迫使公司破產。

除了商場流量下降外、供應鏈問題、技術問題、和管理層流失都是導致其垮台的原因。

然而，最具特色的莫非是匯率問題。該公司表示，在試圖讓供應商接受人民幣而非美元的付款後，便失去了部份供應商。

Brookstone 的 2017 年營收為 3.51 億美元，比 2016 年下降了 33%。電子商務銷售佔其業務的約 40% 份額。

最近電子商務技術的轉變導致 Brookstone 失去「大量的數據」，嚴重損害了公司的數位銷售額。Tribou 表示，在公司最近停止發送實體紙本目錄後，也是網絡流量急劇下降的「直接」原因。