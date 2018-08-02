美國將44家中國軍工企業列入封鎖清單 相關類股今日跌趴

美國商務部昨 (1) 日將 44 間中國企業或機構，以危及美國國家安全為名義，列入封鎖名單。不過專家今 (2) 日回應，美國這回只是形式上動作，這次被封鎖的都是軍工企業，早就在禁運名單中，受到相關消息影響，A 股軍工股今日依舊大跌。不過，消息傳出美國 9 月會再公布 221 家企業制裁名單，據傳中國石化、清華紫光都可能在名單內。

這回被美國商務部列入封鎖名單的企業，包括 44 家中國企業（8 家單位及其 36 家附屬機構），主要以軍工科技為主，其中以中國電科集團和旗下單位佔名單大多數，目前中國電科集團有八家上市公司，包括四創電子、國睿科技、傑賽科技、太極股份、海康威視、華東電腦）、鳳凰光學、衛士通，今日走勢多半跌深。

受到這項消息影響，A 股今日國防軍工股更是一開盤隨即應聲下挫，軍工指數今日跌勢一度逼近 6%，至收盤為止報 915.68 點，跌 3.98%。

軍工指數今日一路走跌 (圖自新浪財經)

不過，中國相關專家認為，美國這項政策的象徵意義大過實質意義，因為中國軍工企業早在 1989 年就在北約國家的禁運名單上，加上中國重大武器裝備都是自行設計、研發與生產，不像中興通訊一樣嚴重依賴美國關鍵零組件，一旦被封鎖，整個企業營運就會陷入困難。

加上中國軍工業的客戶主要分布在亞洲、非洲與拉丁美洲，美方此舉影響根本不大，只是貿易戰談判的宣示動作罷了。至於軍工股的跌勢，主要是受情緒性恐慌所致，但實質性影響相當有限。

分析師更指出，從估值來看，中証軍工只數目前處在歷史最底部區間，整體約 60 左右，和最高時的 245 倍差距明顯。從基本面來看，第二季以來相關訂單、資産證券化、改革進度全部處在邊際改善階段，從半年報預告來看，已經有許多公司收入獲利超乎預期，看好下半年軍工類股表現。

外電報導，真正要注意的是，美國 9 月還會再公布一批高達 221 家企業的制裁名單，主要鎖定高新技術與敏感領域，預計屆時被點名的企業可能包括中國石化、中化國際、中國中鋼、清華紫光等。