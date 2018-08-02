中華電獲通傳會核准為NCC PLMN11法規標準認證首家電信業者

為協助物聯網產業提升產品開發與測試能量，中華電信 (2412) 於物聯網布局再往前延伸！今 (2) 日宣布中華電信研究院測試中心取得 NCC PLMN11 法規標準認證，成為台灣第一家擁有通過 PLMN11 TAF 認證實驗室的電信公司。中華電信將提供物聯網設備廠商及應用服務商進行設備入網、性能測試、法規測試及型式認證服務，協助各領域的企業客戶及廠商進行產品品質把關並取得認證，有助於市場開拓。中華電信研究院測試中心於今日通過 TAF 全國認證基金會認證，取得執行 NCC PLMN11 法規測試資格，成為全台首家擁有通過標準認證實驗室的電信業者。中華電信目前已與多家智慧交通、智慧讀表、智慧路燈、智慧農業、公共環境監測與設備監控等領域廠商合作，透過檢測機制協助進行產品優化，共同順利取得專標案，後續並已邀請更多夥伴加入 NB-IoT 或 CAT-M1 產品驗證與應用合作。



中華電信整合其研究院測試中心與行動分公司能量，於既有 4G 基地台升級，提供 NB-IoT 及 CAT-M1 行動通訊連網服務，並透過入網測試及檢測驗證，確保設備之電信介面、電磁相容及電氣安全等符合國家法規標準；在應用服務開發上，提供 APP 應用軟體與資訊系統功能、安全效能測試，提供物聯網合作夥伴產品開發與測試支援，以電信營運商角度協助業者發展符合 NB-IoT 規範之設備與服務，確保在商業上順利運轉。此外，中華電信也正同步向 GSMA 協會申請加入 GSMA Open IoT Labs，與國際發展趨勢保持同步，攜手國內業者建立一套完整的產業生態鏈。



而中華電信也邀請各產業領域設備廠商及應用服務商，進行設備入網、性能測試及型式認證，共同開發更多的物聯網應用，滿足各類客戶需求，以加速台灣物聯網生態系的成型。