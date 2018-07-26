稱比特幣如火藥箱 分析師：任何利多都可能引爆漲勢

近期比特幣價格走揚，前景看俏，分析師樂觀認為，比特幣的現況，猶如火藥箱，任何利多因素，都可能引爆漲勢。

台北時間週四 (26 日) 下午 3 點 11 分，由 CoinDesk 數據可得知，比特幣上漲 1.41%，至 8281.67 美元；以太幣上漲 2.18%，至 483.08 美元；萊特幣上漲 1.79%，至 87.83 美元；瑞波幣上漲 1.15%，至 0.47 美元。

芝加哥期權交易所 (COBE) 再度向美國證券交易委員會 (SEC)，提交比特幣 ETF，SEC 預計於 8 月 10 日決定是否通過，市場樂觀氛圍濃厚。

此外，全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock)，已成立工作小組，對區塊鏈技術、加密貨幣進行評估。

上述消息，使投資人對加密貨幣重拾信心，推升價格走揚。

自上週起，比特幣價格持續走高，並於 7 月 24 日突破 8000 美元關卡，為今年 5 月以來首見。

根據 CNBC 報導，Blockchain Capital 合夥人 Spencer Bogart 認為，這些利多消息，就像催化劑，無論份量多寡，都有助刺激比特幣價格走高。

Bogart 形容，比特幣的現況，猶如火藥箱，只要被利多催化劑點燃，就可能大漲。

Bogart 稱，比特幣已觸底反彈，價格創新高，指日可待。