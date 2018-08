優群Q2每股賺0.95元 H2獲利動能持續看俏

受惠於 DDR4 出貨持續成長,及匯兌利益回沖之下,優群 (3217) 第二季獲利大成長,稅後盈餘為 7834 萬元,季增 71.87%,年增逾四成,單季 EPS 0.95 元;累計上半年稅後盈餘 1.23 億元,EPS 1.51 元。法人指出,目前 DDR 系列占優群營收占比達五成,其中,DDR4 比例更達九成以上,而隨在 DDR4 整體市場滲透率持續成長,LongDimm 出貨也逐步放大,將成為下半年營運穩健動能,而隨第三季進入出貨旺季,除了營收將達高峰外,在產品組合轉佳下,獲利表現也將優於去年同期表現。



而在 Type C 部分,法人則表示,優群上半年在 Type C 出貨尚未放量,營收占比僅個位數,而下半年隨美系筆電大廠新機量產,將帶動 Type C 出貨逐步成長,全年營收占比有望上看 10%,明年貢獻將進一步放大。