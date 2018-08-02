優群Q2每股賺0.95元 H2獲利動能持續看俏

受惠於 DDR4 出貨持續成長，及匯兌利益回沖之下，優群 (3217) 第二季獲利大成長，稅後盈餘為 7834 萬元，季增 71.87%，年增逾四成，單季 EPS 0.95 元；累計上半年稅後盈餘 1.23 億元，EPS 1.51 元。法人指出，目前 DDR 系列占優群營收占比達五成，其中，DDR4 比例更達九成以上，而隨在 DDR4 整體市場滲透率持續成長，LongDimm 出貨也逐步放大，將成為下半年營運穩健動能，而隨第三季進入出貨旺季，除了營收將達高峰外，在產品組合轉佳下，獲利表現也將優於去年同期表現。



而在 Type C 部分，法人則表示，優群上半年在 Type C 出貨尚未放量，營收占比僅個位數，而下半年隨美系筆電大廠新機量產，將帶動 Type C 出貨逐步成長，全年營收占比有望上看 10%，明年貢獻將進一步放大。