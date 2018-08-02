台灣大攜手億光佈建NB-IoT智慧路燈 可望成為北市最大物聯網平台

台灣大哥大 (3045) 繼日前宣布全台 NB-IoT 物聯網服務正式商轉，於智慧城市應用再下一城，近期將攜手國內 LED 產業龍頭億光電子 (2393) 及台北市政府，於台北市信義路、仁愛路等精華路段架設 300 盞以上使用 NB-IoT 傳輸技術的智慧路燈，成為第一個在台北市引進 NB-IoT 智慧路燈的業者，可望成為全台北市最大物聯網平台。未來台灣大期望複製北市的成功經驗，輸出至全台各地，以智慧路燈串連全台，加速台灣邁向智慧島的腳步，也向國際展現台灣在智慧城市與物聯網應用的堅強實力。台灣大此次與億光電子的合作著重於「智慧路燈管理」與「智慧燈柱」兩大項目。「智慧路燈管理」可透過 NB-IoT 即時管理道路照明設備的營運與維護，達到綠能節電的目的；「智慧燈柱」則具有道路上人車流監控、空氣品質監控、行動網路微型基地站等多種功能，鄰近住宅社區、公園區域的智慧燈柱更可結合大型互動顯示器、多媒體互動介面、設備充電站、互動式跳舞機踏板、網路熱點提供站... 等服務，提供民眾更便利精彩的智慧生活環境。俟超高速、低遲延的 5G 正式上路後，可期待智慧路燈發展出更多元化的應用。



台灣大哥大商務服務營運長吳傳輝表示，5G 和物聯網世代來臨，各式各樣的新興應用與日俱增，台灣大哥大身為國內資通訊領導業者，視 5G 與物聯網應用發展為己任。這次與億光電子合作的智慧路燈，除了節能的智慧 LED 照明外，智慧路燈更內含如空氣盒子、網路攝影機等多種感測器，可即時進行如溫溼度、空氣品質、交通狀況等監測，再藉由低功耗廣域傳輸技術 NB-IoT 及 5G 高速行動網路將數據資訊傳回後方，形成城市大數據資料庫，未來可作為城市發展規劃的重要參考資訊。



億光電子董事長葉寅夫表示，億光電子擁有超過 35 年以上於 LED 產業的深厚實力與專業團隊，在全球 LED 市場佔有率位居前 5 大，並提供全方位的產業智慧節能執行方案，未來億光除持續在台灣進行超節能路燈工程案外，也將跨入其他國家，進行智慧城市合作。有鑒於台灣即將邁入 5G 與物聯網新世代，億光電子與台灣大哥大於台北市共同合作推出『智慧燈柱』與『智慧路燈管理』方案，不僅可提供智慧路燈系統管理，藉以提升路燈維護效率、人車流監控、智慧停車系統、空氣品質監控等服務，更可結合 5G 微型基地台，提供 5G 網路的密集度。提升智慧物聯與網路密集傳輸的附加價值，與智慧城市完美接軌。

