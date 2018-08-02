宏碁電競插旗北歐 坐穩上半年市占龍頭

宏碁 (2353-TW) 今 (2) 日再度公布電競筆電產品好消息，今年上半年在北歐以 24.6% 市占率登上龍頭寶座，6 月市占率 30.7% 創下單月新高，丹麥的 6 月市占高達 46.6%，這也是宏碁電競產品繼北美、泛亞等國家登上市占第一後，再度傳來銷售捷報。

宏碁自從 5 月在紐約舉行新品發表會後，電競產品不斷傳出好消息，旗下電競筆電 5 月在美國開拓線上、線下通路有成，與巴西、智利、哥倫比亞及秘魯等五國出貨同步攻上市占第一。

宏碁電競筆電上半年在泛亞地區包含泰國、印度、新加坡、香港及澳洲等地，出貨市占同步衝上第一，近期可能再度奪下菲律賓、馬來西亞及越南三個國家市占寶座。

宏碁旗下電競筆電新品 Predator Helios 300 和 Nitro 5 兩款電競筆電，為宏碁奠定在各大電競市場龍頭地位。

宏碁 6 月受惠電競產品翻倍成長，營收為 234.79 億元，月增 25.29%，年增 10.59%，第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.68%，年增 9%，寫近 3 年來同期最佳表現，今年上半年為 1132.69 億元，年增 3.29%。

宏碁除了新品告捷外，旗下子公司包括宏星技術 (6681-TE) 已在今年登興櫃，安碁資訊 (6690-TE) 預計將在近期舉辦興櫃業績說明會，展碁國際則有望成為下一個登興櫃的小金雞。