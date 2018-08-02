【華冠投顧】中美貿易戰升溫、台股急跌回季線



一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2492 華新科：股價今天進一步打入跌停

由於股價即將錯過季線扣抵，若下周反彈

須觀察是否能回到季線，否則將退守半年線

6182 合 晶：股價繼 7 月初回測半年線

但因受到利空衝擊、中美貿易戰升溫

股價再度回測，季線扣抵錯過之後

後續必須保守觀察半年線支撐

3630 新鉅科：股價自昨天高檔拉回之後

今天量能縮減，留意月線支撐即可

6290 良 維：因半年線下彎，雖有利多

但股價反彈到半年線之後，逢均線反壓

後續將沿半年線附近進行整理

5371 中光電：股價今天再創新高

量能進一步升溫，後續留意量能是否跟上

原則上，沿 5 日線操作即可

#台股盤勢分析：

因川普政府提升貿易關稅稅額，從 10% 到 25%

中國股市首當其沖，而台股則是長黑回測季線

此次的殺盤多數集中在漲價概念股

除了主要的指標股跌停、更擴大到矽晶圓類股

而資金跑進了低基期的生技、LED 和電動車

可見盤勢走弱、多方無人願意進場承接

基期美國企業獲利良好，台股 7 月營收正向

但由於市場當沖比例高，盤勢震盪劇烈

即使後續企業營收好，股價也會出現

此起彼落的賣壓，投資人眼光看短不看長

這樣的現像，只會加深中小型類股更加震盪。

儘管盤勢嚴峻、許多大戶仍在觀望個股的買點

產業成長的個股，如果出現超跌，也願進場搶短

這些族群有營收獲利前景，股價自然有守

可留意的族群有蘋概、航運、PCB、高速運算等

若周一個股買盤向上，都是值得留意的方向

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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