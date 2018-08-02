【日盛投顧】盤後分析－短線轉弱  採逢低區間策略因應



◆盤勢分析

1. 美股普遍下跌，亞股週四跟著下挫，使得週四台股呈現開低走低，各類股皆呈現下跌，電子股在被動元件紛紛大幅回檔影響下，成為週四台股最弱勢的區塊，金融、非金電亦沒有表現，終場指數下跌 168.36 點，跌幅 1.52%，收在 10929.77，成交金額 1407.61 億元。

2. 觀察台股技術面，6 月底、7 月初力守年線後呈現緩步盤堅格局，惟量能擴增趨勢沒有成型，且隨著日 KD 指標來到高檔超賣區，再加上 6 月上旬高點型態壓力在即，台股加權指數開始進入震盪，盤堅力道明顯減弱，週四甚至出現長黑棒，短線台股恐將拉回測試 120 日均線（目前約在 10850 附近）。由於 20、60 日均線持續走揚中，6 月下旬、7 月上旬短底型態頸線位置亦在 10850 附近，預料指數短線拉回至此或有支撐。綜上所述，由於短線持續有拉回壓力，操作上勿燥進，宜待拉回再留意區間操作買點。觀察台股籌碼面，外資 - 58.89 億元、投信 - 6.08 億元、自營商 - 43.76 億元，三大法人合計賣超 108.74 億元。

◆區間因應 聚焦生技、原物料

觀察台股盤面結構，電子 - 1.71%、金融 - 1.09%、非金電 - 1.36%、櫃檯指數 - 1.53%，週四各類股均呈現下跌，電子區塊下跌幅度最大，先前強勢族群被動元件成為眾矢之地，現階段能夠維持多頭架構或者低檔轉強的電子族群，僅剩 Apple 概念、PCB、設備、LED，操作上亦僅能採區間因應；金融股表現相對抗跌，權值金融表現抗跌，且近期又有金融整併題材，趨勢持續走多的具整併題材的金融股，近期持續有操作空間；非金電近期仍是以生技、原物料、內需與環保為主軸，化工、Tesla 概念亦有表現。

