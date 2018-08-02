台股盤後－被動元件成重災區 大跌168點 長黑回測季線

川普政府有意提高對大陸商品的關稅，貿易戰又起，中國股市今 (2) 日盤中急挫，台股盤中也受拖累，大立光、台積電、鴻海等權值股全面下殺，被動元件是主要重災區，加權指數收在 10929.77 點，重挫 168.36 點，不但失守「萬一」關卡，還收長黑 K、回測季線，成交金額 1403.89 億元。

美國對中國關稅戰一波波升級，貿易代表署 (USTR) 宣布，原本打算對價值 2000 億美元的中國產品加徵 10% 的關稅，稅率將提高至 25%。

主要電子權值股台積電收 244.5 元，跌 1.41%，跌破 5 日線、回測 10 日線；鴻海來到 82.8 元，跌 1.55%，一口氣跌破 10 日線、5 日線、月線；股王大立光一度跌破 5000 元大關，終場收 5005 元，跌 0.89%，失守月線。

被動元件族群盤中信心潰散，三大法人近三個交易日大賣國巨逾 5000 張，華新科近三個交易日更被大賣逾 6000 張，國巨、華新科雙雙重挫跌停，分別收跌停 716 元、308.5 元。大毅一度亮綠燈，奇力新最低也差一檔跌停，終場收跌 8.11%；禾伸堂盤中跌破 200 元，收盤大跌 8.54%，以 187.5 元作收。其餘日電貿、信昌電、蜜望實等都重挫 6-7% 不等。

金融股今天也綠油油一片，金融指數也大跌 1.09%，跌破 5 日線，回測 10 日線，富邦金跌 1.57%，收在 50.2 元今日最低，下一步將回防 50 元整數關卡；開發金、元大金、新光金、永豐金等跌幅都超過 1%。

台股今天爆量重挫，KD 技術指標出現高檔交叉向下的跡象，走勢漲多回檔，若台股未能站回 5 日均線之上，建議投資人操作保守，但法人指出，短線有蘋果財報利多激勵，搭配 7 月營收將陸續公告，拉貨題材仍有機會發酵，只是指數在實際過高結構中，賣壓難免沉重，多方觀察支撐就在於年線 10600~10700 點附近。