比索升值、經濟萎縮 墨西哥央行預計將暫緩升息

墨西哥央行預定在 8 月 2 日發布貨幣政策聲明，多數經濟學家預測，該行將維持利率不變的決策。在墨西哥比索強勁反彈之下，通膨壓力稍減，此外，數據顯示，第 2 季該國的經濟增長放緩，因此不急於升息。

墨西哥於 2018 年 7 月 1 日舉行大選，由左翼政治領袖羅培茲 (Andres Manuel Lopez Obrador) 獲勝當選總統，因其表現支持市場的態度，墨西哥比索從 6 月中以來，已上漲約 12%。

而美國、加拿大與墨西哥的北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判，出現一線曙光，使墨西哥比索走升，2 日美元對墨西哥比索報 18.6184。CI Banco 的分析師 James Salazar 認為，根據達成協議的內容，墨西哥比索有望升值至 18 以下的水平。

美元兌墨西哥比索走勢

野村證券的分析師指出，墨西哥比索升值，是控制通膨上行風險的重要因素之一。路透社對 19 名經濟學家進行調查，其中 15 位認為墨西哥央行將把基準利率維持在 7.75% 的水平，其餘 4 名則認為央行會升息 25 個基點。

Banorte 銀行的分析師認為，比索的走勢，對未來是否升息有很大的關聯，若比索再度貶值，墨西哥央行將會再次考慮升息。

根據墨西哥政府 31 日公布的初步數據，該國第 2 季的 GDP 增長率，季減 0.1%，其中工業部門萎縮 0.3%，農業和其他主要活動減少 2.1%，更詳盡的數據將於 8 月 24 日公布。分析師表示，由於經濟成長減緩，由需求面所產生的通膨壓力將很低。

6 月美國聯準會升息 1 碼，墨西哥央行亦上調利率，以提供比索支撐，並控制通膨，期望盡快將通膨從 4.75% 左右的水平，降回目標 3%。