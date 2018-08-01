美國、墨西哥接近就NAFTA汽車關稅達成協議

美國正與墨西哥就北美自由貿易協議（Nafta）汽車產業進行相關談判，這是 NAFTA 中的硬骨頭。

據彭博社報導，知情人士透露，美國和墨西哥目前關於北美自由貿易協議 (Nafta) 汽車產業的談判進入最後階段。雙方已就汽車產業的新方案交換了意見，墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 計劃周四前往華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面。

美墨雙方首先就汽車工人時薪問題存在分歧。墨西哥 5 月表示，可以接受每輛汽車至少由 20% 時薪較高的工人製造。萊特希澤則表示，美國要求每輛汽車 40% 的部分、每輛卡車 45% 的部分由時薪不低於 16 美元的工人製造。

而在零部件方面，目前墨西哥有 62.5% 的汽車零部件來自 Nafta 國家，願意接受將該比例提升至 70%，而美國要求將該比例提升至 75%。

兩周前，川普曾暗示美國和墨西哥可能正在接近達成一個雙邊貿易協議。他表示與墨西哥勝選的新總統奧夫拉多爾溝通得很好，在貿易協議上的進展非常好。可能會單獨跟墨西哥先達成一個協議，稍後再與加拿大談判。

花旗集團北美經濟學家 Dana Peterson 對 CNBC 表示，川普可能想利用與墨西哥的友好關係，刺激加拿大在 Nafta 分歧上作出妥協。美國可選的策略是保持 Nafta 繼續存在，同時開啟與加拿大和墨西哥新的雙邊協議，或者在雙邊協議談判好之後宣布退出 Nafta，但這需要國會批准。

果然在美墨進行 Nafta 相關談判時，加拿大被晾在了一邊。

據加拿大國家郵報（National Post）報導，在川普政府與墨西哥進行談判時，由加拿大外交部長 Chrystia Freeland 領導的談判代表團，也試圖與美國貿易代表萊特希澤就 Nafta 展開談判。

但美國方面回應稱，萊特希澤正專注於與墨西哥的談判，目前無意與加拿大接觸。