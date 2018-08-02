巴西央行維持利率6.5%不變 強調經濟環境已改善

巴西央行週三決定維持基準利率在 6.5% 不變，符合外界預期。央行表示，在價格壓力緩解下，將繼續保持借貸成本穩定。

據《彭博》報導，這是巴西央行連續第 3 次將利率維持歷史低點 6.5% 不變。在前次會議中，由於面臨貨幣拋售，央行提出了收緊的可能性。不過這次會議中，央行認為新興市場已相對穩定，而貨幣的弱勢及 5 月底卡車司機全國性罷工的影響下，價格壓力有所緩解。

央行聲明指出，今年 5 月份歷時 11 天的卡車司機全國性罷工對巴西經濟增長造成了影響。當前，外部經濟環境對巴西經濟發展仍具有挑戰性和波動性。與此同時，巴西的通貨膨脹也面臨著很大壓力，基本環境需要將利率維持當前水準。

高盛拉丁美洲首席經濟學家 Alberto Ramos 認為，巴西央行會繼續保持利率在當前水準，直到 2019 年 2 月才會升息。

由於 5 月罷工帶來的價格衝擊開始消退，7 月中旬的通膨加速低於預期。自 6 月底以來，巴西與其他新興市場貨幣已逐步回穩，大致回升 3% 左右。

Rosenberg Consultores Associados 首席經濟學家 Thais Zara 表示，央行認為從上次會議後，經濟已有所改善，他們會繼續觀察。

巴西央行調整基準利率目的，在讓通膨處於可控區間，國家貨幣委員會設定的今年通膨管理目標中值為 4.5%，允許上下浮動 1.5 個百分點。巴西央行最新預測，今年通膨率為 4.2%，而金融市場的預期為 4.11%，均低於管控目標。