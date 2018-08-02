港股午盤大跌2.32% 騰訊創9個月新低 小米一度破發

恒生指數今 (2) 日低開 0.64%，之後持續走低，截止午間收盤，恒生指數大跌 2.32%，報 27683.05 點。國企指數跌 2.63%，報 10684.9 點；紅籌指數跌 2.14%，報 4192.89 點。大市成交 531.92 億港元。

圖：新浪財經

科技股再度大跌，中興通訊 (0763-HK) 跌 6.56%，金山軟體 (3888-HK) 跌 5.3%，小米集團 (1810-HK) 跌 4.59%，盤中跌破發行價，最新市值港幣 4241 億元。騰訊控股 (0700-HK) 跌 3.27%，盤中創 9 個月新低。

濠賭股全線下跌，連續 6 日下挫。永利澳門 (1128-HK) 跌 10.24% 領跌，銀河娛樂 (0027-HK) 跌 5.79%、美高梅中國 (2282-HK) 跌 4.63%。澳門近日公佈 7 月份博彩收入，同比上升 10%，達 253 億澳門元，稍低於市場預期。

恒大健康 (0708-HK) 逆市大漲 11.75%，報港幣 10.18 元，盤中股價創歷史新高，此前子公司法拉第未來宣佈，已在位於美國加州的新裝配廠完成了第一架 FF91 白車身。

分析指出，昨天甫踏入 8 月，今日即時跌穿 28000 點，更創年內新低，市況實在有欠樂觀。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 7.5 億元，港股通 (滬) 淨流出為人民幣 2.93 億元；深股通淨流入人民幣 4.29 億元，港股通 (深) 淨流出為人民幣 1.87 億元。

滬股通中資金流入最多的是烽火通信，淨流入人民幣 3953 萬，其次為南京新百、中國交建、中科曙光、金鉬股份。資金流出最多的是中國平安，淨流出人民幣 2.61 億元。

深股通中資金流入最多的是康泰生物，淨流入人民幣 3957 萬元，其次為智飛生物、仁和藥業、西部建設、美盛文化。資金流出最多的格力電器，淨流出人民幣 4.09 億元。