繼小米待遇後 中國鐵塔傳最快8月14日納入富時指數

繼港交所 (0388-HK) 給予中國鐵塔 (0788-HK)「小米待遇」，容許其掛牌當天即有股票期貨、期權、做空以至窩輪交易後。國際指數公司富時 (FTSE) 也公佈，鐵塔符合快速納入基準，最快於 8 月 14 日收盤時將其納入富時環球股份指數。

不過，富時指出，按鐵塔發行價，或許不能像小米 (1810-HK) 般快速納入富時中國 50 指數，會視其首日收盤價再作判斷。富時補充，若符合選股要求的中資股上市時市值，高於第 20 大成分股，將可快速納入富時中國 50 指數。

彭博引述消息透露，鐵塔擬以下限港幣 1.26 元定價，集資約港幣 543 億元，未能超越 2016 年 9 月郵儲行 (1658-HK) 上市籌港幣 592 億元，仍為港股歷來第 8 大集資王，規模也較 7 月上市的小米為高。

鐵塔是由大陸中移動、中電信、中聯通 3 大電訊商注資成立，將於下週二 (8 月 7 日) 正式公佈分配結果，翌日 (8 日) 在主板上市。

該公司昨 (1) 日截止招股，市場消息指出，鐵塔獲 4.5 萬人認購，凍資港幣 45 億元，即相當於公開發售集資額約港幣 43 億元的 0.3 倍，人人有一手，惟無人認購最大手的「頂頭槌飛」。