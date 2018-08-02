港股除牌死線殺到 18殭屍股大限只剩一年 明年7月底前須復牌

為掃除「殭屍股」而設的上市新例 8 月 1 日正式生效，據港交所 (0388-HK) 數據顯示，不計已進入除牌程序的公司，現時有 39 家長期停牌的上市公司，當中 18 家於近日刊發公告，披露其「大限」只剩 1 年，若在明年 7 月底前無法復牌，將會被除牌。

根據新例，停牌不足 12 個月的，尚有 1 年半的緩衝期，即 2020 年初復牌亦可逃過一劫。但若在昨 (1) 日已停牌超過 12 個月，則只剩下 1 年大限。

據港交所的長時間停牌公司報告，現時有 66 家上市公司屬長期停牌，即停牌超過 3 個月，當中有 27 家是《第 17 項應用指引》涵蓋的公司，即已經進入 3 個階段的除牌程序。撇除這批公司，尚有 39 家涉嫌違規、被監管機構調查、未能公布業績、被發現內部監控不足或其他原因而長期停牌的公司。有 25 家已在昨日或之前刊發公告，其中 18 家的復牌限期為明年 7 月 31 日。

當中停牌最久的是瑞金礦業 (0246-HK)，自 2011 年 5 月起至今已停牌逾 7 年，當年公司僅上市 2 年，便被揭露財務數據造假。至於停牌前市值最大是漢能薄膜發電 (0566-HK)，2015 年一度被炒上數千億元市值，至當年 5 月停牌前仍有逾港幣 1600 億元，大量散戶甚至港股通投資者持該股，但一直未能應證監會要求交代帳目，至今停牌逾 3 年。

這批「殭屍股」名單亦不泛被做空機構狙擊的股份，例如桑德 (0967-HK)、華瀚 (0587-HK) 及天合化工 (1619-HK) 等。至於去年初停牌的昆明機床 (0300-HK)，貴為 1990 年代首批到港上市的股份制試點企業，今年初已先在 A 股退市，若未來 1 年無法復牌亦會將在港股除牌。

香港《明報》引述保障投資者協會主席呂志華表示，強制除牌的制度對小股東不公平，認為當局應讓這批股份短暫復牌，給予小股東離場機會，否則無法套現，價值歸零。除短暫復牌外，當局亦可建議勒令大股東以一個特定價格向小股東購回股份。

事實上，上述「殭屍股」有部分已由證監會出手勒令還款，例如瑞金礦業，去年已被證監引用《證券條例》第 213 條，要求公司向停牌前仍持有股份的小股東還原交易。