杰力下半年調漲售價 訂單能見度已達明年中

金氧半場效電晶體 (MOSFET) 廠杰力 (5299) 計劃下半年調漲產品售價，且釋出對下半年市場前景看法樂觀的訊息，供不應求到今年底，且訂單能見度已達明年中，明年上半年需求也將持續暢旺。受惠於 MOSFET 需求大增，杰力第二季合併營收達 3.45 億元，季增 3.6%，年增 62.0%，並創下單季營收新高，惟受限於原材料上漲導致成本墊高，杰力第二季毛利率 30.41%，季減 2.04 個百分點，單季營業利益 5.33 億元。



而進入第三季，MOSFET 需求更勝過上半年，另外對杰力來說，因為已經獲得晶圓代工廠端產能協助，下半年取得的晶圓產出將會增加，加上公司預計調漲報價，為此，不單營收可望重現成長動能，毛利率與獲利都將同步走揚。



附帶一提的是，杰力今年 1 月 23 日掛牌上櫃，而近期杰力高階主管與眷屬合計處分達 800 張，主要原因是個人理財規劃，並強調，公司內部依然看好市場前景。