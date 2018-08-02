台灣大獨家與《與神同行2》合作 myVideo為全台唯一官方直播見面會

搭上韓流商機，今夏最強韓片《與神同行：最終審判》，預計 8 月 8 日起全台首映；台灣大哥大 (3045) 為《與神同行：最終審判》官方唯一電信贊助商，並由旗下 myVideo 取得 OTT 影音平台獨家授權，將全程直播 8 月 5 日的紅毯見面會與 8 月 6 日電影記者會，台灣大表示，全台超過 400 萬 myVideo 會員屆時只要打開 myVideo APP 或上官網，即可零時差收看創下台灣影史最高規格的韓片明星訪台陣容的 HD 高畫質獨家直播紅毯見面會。台灣大表示，《與神同行：最終審判》在台上映訊息正式釋出後，旋即掀起影迷瘋狂討論，日前透過台灣大哥大官方 LINE 舉辦的 ON AIR 特映會贈票活動，一口氣湧入逾 7 萬人次；myVideo 發現，不少影迷在續集上映前先上 OTT 影音平台「溫習」前作劇情，帶動 myVideo 近一週《與神同行》觀看次數較前一週大幅成長 7 成。而 myVideo 近期決定回饋 400 萬會員，推出豪華月租會員享 0 元免費看《與神同行》首集優惠。



台灣大指出，myVideo 為服務廣大神劇鐵粉，爭取獨家專訪《與神同行：最終審判》導演與眾演員，是唯一獲得專訪機會的 OTT 影音平台。