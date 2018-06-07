〈房產〉北台灣住宅市場買氣復甦溫吞 住展風向5月仍閃黃藍燈

北台灣新建案市場買氣溫吞，新成屋市場新增供給量也減少，代表北台灣新建案市況的住展風向球，2018 年 5 月分數來到 34 分，較 4 月微增 0.1 分，對應燈號仍為黃藍燈，已連續 3 個月亮黃藍燈。

市調單位住展企研室經理何世昌表示，今年來新建案市場呈現溫吞前進的格局，雖然推案量大，但成交速度仍舊不快，預料未來一、二個月市況變化幅度應該不大。

何世昌指出，北台灣 5 月新建案市場來人量與 4 月差距不大，但成交組數略增約一成，主要來自桃、竹地區貢獻。台北市雖然表現乏力，但近期豪宅銷售卻不差，原因是線上銷售中的豪宅案維持讓利姿態不變，再加上房市恐慌氣氛不再，客戶出手意願提高，因而成交狀況比去年來得好。

住展調查，5 月正值房市 520 檔起跑的時間點，預售屋推案相當踴躍，量能衝至約 7 百億，單一案量達 15 億以上的指標案為台北市中山「中山 Q1」、北投「恆合江山」、新北市中和「玖原君邸」與「漢寶之星」、土城「清水湛」與「弘暉大苑」、三重「仁仁愛」、林口「力璞之星」、桃園中壢「成家大璽」、龜山「奇幻莊園」和「九揚華典」。

住展指出，5 月的市場新成屋新增供給量雖然比 4 月減少，但仍有千戶水準，其中單一案量逾 15 億以上的指標案為北市大安「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、中正「昇陽城中」、新北市三重「久保立」和「長虹天馥」、桃園中壢「站前 A+」。

今年房市傳統旺季推案雖旺，單月總推案量頻頻破千億，但廣告量依舊低迷，5 月報廣告量僅約 1.41 萬批，僅比 4 月微增 0.01 萬批，反應出建商與代銷對景氣是否復甦的疑慮，以及銷售策略的保守與觀望。

住展調查，5 月在來人與成交組數方面，北台灣各縣市中，以桃園、新竹成長較明顯，呈現人氣、買氣雙升的市況，桃園月增幅約 2 成、新竹則增約 1 成；基隆與宜蘭來人量也大增，但原因是先前基期太低，但買氣增加不多。

新北市來人量持平，成交則僅稍微減少；台北市來人量減逾 1 成多，成交組數則減約 1 成，表現則相對弱勢。