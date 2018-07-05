〈房產〉新建案開價高影響買氣 住展風向球連亮4顆黃藍燈

代表北台灣新建案市況的住展風向球，6 月分數再下滑 1.4 分到 32.6 分，對應燈號仍為黃藍燈，已連續 4 個月亮出黃藍燈。住展企研室經理何世昌表示，近期新建案價格普遍偏高、讓利幅度縮減，明顯削弱買方購屋意願；若此狀況仍無改善，恐將阻礙房市復甦。

市調機構住展統計，6 月北台灣預售屋案量縮至 500 餘億，單一案量達 15 億以上指標案為台北市中正「拓璞」、北投「昇陽麗方」、新北市新店「伴山別墅二期」、中和「遠雄左岸 - 悅河」與「灣岸 Villa」、三重「國泰悅」、宜蘭礁溪「礁溪湯園 2」、基隆中正「港都明珠」、桃園中壢「新潤 A18」、「鉅陞英倫花園」和「鉑水漾」、龜山「Ai city 樂捷市」、竹縣湖口「湖心森林」、竹東「遠雄新時代」等。

何世昌指出，預售案量減少，主要是新北市重劃區建照核發進度仍然落後，導致眾多新建案無法開出；這些建照遲來的建案，將在年中逐一開賣，加上年中原就有不少建案預計推出，預估 7-8 月推案量仍大，這波推案潮可能就因此由 3 月延續到 928 檔期。

6 月北台灣新釋出的成屋案近 1200 戶，比 5 月供給量稍多，其中單一案量逾 15 億以上指標案為北市中山「僑聯大千」、新北市汐止「甲山林天墅」、竹縣竹北「若蒔山」與「若合山」。

住展指出，雖然 6 月推案量大，但業者銷售信心提升幅度有限，6 月報廣告量僅約 1.6 萬批，比 5 月微增；今年以來雖然市況相較於去年為佳，但代銷業者銷售策略仍以低成本行銷為主；除了新重劃區願花錢蓋獨立接待中心外，其他區塊還是以承租店面銷售為主，省接待中心、省廣告，反映出業者對房市前景疑慮仍高。

何世昌分析，代銷業者的疑慮並非空穴來風，這一波出籠的買盤，多數買家目的是自住，缺乏追價意願或能力，即便現在出現的投資、置產客，為的是逢低承接，而不是大膽追價。

同時，當新建案價格普遍變貴、議價空間縮小，慢慢的就有買家買不下手，甚至不想浪費時間出門看房子，今年來的來客組數，從 3 月高峰到 6 月，大致呈現下降趨勢，成交組數也無法有所成長。